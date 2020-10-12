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Ekonomi Türk Telekom Günışığı projesi 81 ilde
Ekonomi

Türk Telekom Günışığı projesi 81 ilde

Türk Telekom’un toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü, az gören çocuklar için başlattığı Günışığı projesi, 19 yeni ili daha kapsamına alarak 81 ile ulaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:51:00 -
Türk Telekom Günışığı projesi 81 ilde

Türk Telekom ve Engelsiz Yaşam Derneği’nin (EyDer) 2014 yılında az gören çocuklar için başlattığı Günışığı projesi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Görme oranı yüzde 1 ila yüzde 10 arasında olan ve yasal olarak görme engelli olarak tanımlanan çocukların eğitimine odaklanan Günışığı projesi, küçük de olsa görme kalıntısı olan çocukların “erken müdahale eğitimi” almalarına destek oluyor. Yeni dönemi 15 Ekim’de başlayacak proje ile az gören çocuklara ve ailelerine; çocukların mevcut görme biçimleri, bu görmenin nasıl kullanılacağı ve geliştirilebileceği hakkında genel eğitimler dijital platform üzerinden yapılacak. Bu kapsamda 0-15 yaş arasındaki 70 çocuk için 1.680 seans, çocukların aileleri için de 420 seans eğitim verilecek.

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