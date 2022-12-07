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Teknoloji Türk Telekom GAMEON’dan yeni hizmet
Teknoloji

Türk Telekom GAMEON’dan yeni hizmet

Türk Telekom GAMEON, müşterilerine Discord platformu üzerinden internet destek hizmeti sunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:39:00 -
Türk Telekom GAMEON’dan yeni hizmet

Bu hizmet sayesinde oyuncuların internet deneyimleri iyileştirilecek. Türk Telekom’un GAMEON İnternet Destek çalışanlarına 7/24 ulaşılacak. Oyunculara hizmet için özel eğitimler alan çalışanlarca internetle ilgili teknik sorunlar hızla çözülecek. GAMEON’un oyuncular için hayata geçirdiği internet kampanyaları ve oyun odaklı fırsatlarına ait bilgilere de erişilecek. GAMEON İnternet Destek çalışanları tarafından daha yüksek hızlı internet paketlerine geçmek ve kampanyasını yenilemek isteyen müşterilere de yardım edilecek. Türk Telekom’lu olmak isteyen oyun tutkunlarına da Discord kanalı üzerinden destek verilecek.

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