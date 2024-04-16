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Spor Türk Telekom, Fenerbahçe Beko dev maça çıktı!: 95-91 mağlup etti! Şaşırtan görüntü: 'Ağır' bir fatura çıkardı
Spor

Türk Telekom, Fenerbahçe Beko dev maça çıktı!: 95-91 mağlup etti! Şaşırtan görüntü: 'Ağır' bir fatura çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 00:34:00 -
Türk Telekom, Fenerbahçe Beko dev maça çıktı!: 95-91 mağlup etti! Şaşırtan görüntü: 'Ağır' bir fatura çıkardı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27’nci haftasında konuk olduğu Türk Telekom’a 95-91 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında konuk olduğu Türk Telekom'a 95-91 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 5'inci mağlubiyetini alırken, Türk Telekom ise 12'nci galibiyetini elde etti.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Yılmaz

TÜRK TELEKOM: Wallace 22, Jones 7, Okben Ulubay 16, Selim Şav 2, İsmail Cem Ulusoy 8, Palmer Jr 21, Brown 15, Boran Güler 4, Mehmet Yağmur

FENERBAHÇE BEKO: Sestina 10, Tarık Biberovic 23, Melih Mahmutoğlu 5, Madar 20, Papagiannis 18, Guduric 7, Pierre 6, Şehmus Hazer 2, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Emre Ekşioğlu
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1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61

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