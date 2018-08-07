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Türk Telekom eğitim tırı İpek Yolu’nu 3 kez dolaştı

Türk Telekom, Teknoloji Seferberliği Projesi’nin ikinci etabını tamamladı. Türk Telekom Eğitim Tırı, 76 gün süren 2018 yılı ikinci etap eğitimlerinde 24 il, 34 farklı konumu ziyaret ederek Anadolu’daki kadınlara ulaştı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:59
Türk Telekom eğitim tırı İpek Yolu’nu 3 kez dolaştı

Türk Telekom Eğitim Tırı, Türkiye içinde 25 bin kilometreden fazla yol kat ederek, Avrupa ile Asya arasında köprü olan 8 bin kilometrelik Tarihi İpek Yolu’nun 3 katı kadar mesafeye ulaştı.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında eğitimler verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Çeşitli yaşlardan kadın katılımcılar, birebir olarak iletişim kurdukları Türk Telekom Akademi eğitmenlerine merak ettiklerini sordu. Bunun yanı sıra stantlarımızda bulunan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları deneyimleme fırsatı bulan kadınlar, el emeği ürünlerini internetten nasıl pazarlayacakları konusunda bilgi sahibi oldu.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:59
  1. Türk Telekom Eğitim Tırı
  2. Türk Telekom Pazarlama

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