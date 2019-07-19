Türk Telekom bayilerine personel alımı İŞKUR iş ilanları

Türk Telekom bayileri olan, Girişim Telekom İnş Taah Turizm Elektrik Proje Sanayi 6 kişilik kadro ile 3 Elektrik teknisyeni ve 3 Elektrik Teknikeri alacağını ilan etti. Türk Telekom personel alım başvuru şartlarını merak edenler Türk Telekom başvuru ilanına ilişkin detayları merak ediyor. Türk Telekom personel alımı başvuru şartları en az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile bağlantısı olmamak gibi şartlar aranmakta. Türk Telekom personel alımı İŞKUR üzerinden yapmakta.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan güncel iş ilanlarına bakılacak olunursa, kamu kurum ve kuruluşlardan özel sektöre kadar pek çok kurum ve firmanın İŞKUR üzerinen yayınlanan iş ilanına rastlamak mümkün. İŞKUR iş ilanlarında en çok, sağlık personeli (hemşire, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü, hasta bakım elemanı, hasta danışmanı), eğitim kurumları İŞKUR iş ilanları öğretmen, eğitim danışmanları, çağrı merkezi personeli, satış danışmanı personellerinin yanında özel sektörün farklı meslek dallarında özellikle de üretim personeli, güvenlikçi, temizlik ve bakım personeli yer almakta. İŞKUR üzerinde ayrıca elektronik ve iletişim ilanlarına da rastlamak mümkün. İŞKUR iş ilanlarında Türk Telekom bayiliklerine de personel alımı yapılmakta. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx adresi üzerinden arama kısmına Türk Telekom yazılarak sonrasında ara kısmına basılarak ilgili ilanlara ulaşmak mümkün.

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