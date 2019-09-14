Türk Telekom Arena iş ilanı! İşte, özel güvenlik görevlisi iş ilanları

İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göre başta Galatasaray Türk Telekom Arena olmak üzere birçok kurum güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye İşçi Kurumu tarafından yayınlanan ilanlara göre işe alınacak güvenlik görevlisi sayısı 720... İşte, özel güvenlik görevlisi iş ilanları...

Türkiye İş Kurumu cuma günü yani 14 Ekim 2019'da 121 güvenlik iş ilanı yayınladı. ilanlar arasında Galatasaray Türk Telekom Arena'da çalışacak güvenlik personeli ilanı da yer aldı. 121 ilan kapsamında toplam 720 güvenlik görevlisinin başta TT Arena olmak üzere birçok özel şirkette işe alınacağı duyuruldu.

Başvuru şartları nelerdir?

Her ilanda farklı şartlar olsa da İŞKUR genel başvuru şartlarını da açıkladı. İşte, iş başvurusu şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olmak,

Herhangi bir kurumdan emekli olmamak veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak,

Özel güvenlik kimlik kartının bulunması.

Güvenlik iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Güvenlik iş ilanlarını başvuruda bulunmak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden İŞKUR'a internetten başvuru yapabilirler.

İlanlara nasıl ulaşılabilir?

İş ilanlarının detaylarını görmek için esube.iskur.gov.tr sitesine girmeniz yeterli olacaktır.

Galatasaray Türk Telekom Arena iş ilanı detayları

Galatasaray Türk Telekom Arena'da çalışacak erkek ve kadın güvenlik görevlileri alınacaktır. İlanda işe alınacakların 23-34 yaş aralığında olacağı belirtildi. İlanda erkeklerin 1,80 ve üzeri boy-kilo orantılı; kadınların ise 1,70 ve üzeri boy-kilo orantılı olması gerektiği yer aldı.