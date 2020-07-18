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Ekonomi

Türk Telekom aboneleri data kullanımında zirve yaptı

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve güçlü altyapısıyla salgın ve normalleşme süreçlerinde artan data ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:51:00 -
Türk Telekom aboneleri data kullanımında zirve yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre abonelerin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı ve 178 GB’a ulaştı. Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, salgının etkisiyle abonelerden gelen yoğun data talebini karşıladıklarını kaydetti. Önal, “Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ayda sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı” dedi.

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