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Türk Telekom 5G Dünya Zirvesi’nde

5G Dünya Zirvesi’ndeki panele konuşmacı olarak katılan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, katılımcılara 5G’nin getirdiği yüksek hız ile hayatımızda nelerin değişeceğini aktardı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:42
Türk Telekom 5G Dünya Zirvesi’nde

Londra’da bu yıl 15’incisi düzenlenen 5G Dünya Zirvesi’nde “gigabit toplumunu oluşturan operatörler” konulu panele konuşmacı olarak katılan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, katılımcılara 5G’nin getirdiği yüksek hız ile hayatımızda nelerin değişeceğini aktarırken Türk Telekom’un 2019 odakları ile 5G yatırımlarından bahsetti.

Doany, “Çok kanallı bir yolculuk içerisindeyiz: Yüksek hızda bant genişliği ve ülkedeki tüm 5G operatörlerine hizmet verecek uygun maliyetli sahaya kadar fiber (FTTS) omurgası için fiber altyapı tesisine devam ediyor ve sabit genişbant penetrasyonunu artırarak dijital ayrımı kapatıyoruz” dedi.

5G ile sabit ve mobil ağlardaki bant genişliği hızlarını artırarak gecikme sürelerini azaltacaklarını dile getiren Doany, “Böylece, sektördeki tüm operatörlere uygun maliyetli fiber erişim sağlarken ülkedeki anahtar dikeylerin dijital dönüşümüne de zemin hazırlamış olacağız. Bu anlamda hedefimiz, bir yandan yerli çözümlerin geliştirilmesine odaklanırken bir yandan da bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki şirket iştiraklerimizi ileriye taşımak ve kurumsal risk sermayesi yatırımlarımızı artırmak olacak” dedi. Doany, “Fiberleşmede pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak Türkiye’nin abone fiberleşme oranını yüzde 20’lere çıkardık” diye konuştu.

5G Dünya Zirvesi, 5G teknolojilerindeki yeni açılımlar ve yakın geleceğin yeni nesil iletişim ağlarını konuşmak üzere dünya genelinde 2 bin 500’den fazla telekom profesyoneli ile 80’i aşkın telekom şirketi ve 200’ün üstünde konusunda uzman konuşmacıyı bir araya getiriyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:42
  1. Londra
  2. 5G Dünya Zirvesi
  3. gigabit toplumunu oluşturan operatörler
  4. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany
  5. 5G
  6. Türk Telekom
  7. 5G yatırımları
  8. sahaya kadar fiber (FTTS)
  9. mobil ağlar

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