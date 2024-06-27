Türk teknoloji şirketleri rüzgarı esiyor: CANİK firması sanayi devleri arasına girdi diyerek açıkladılar

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) her yıl hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Samsun Yurt Savunma (SYS), grup şirketlerinden aldığı güçle ve son dönemde ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla büyük bir başarı elde ederek 320 basamak birden ilerleyerek "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına girdi.

Listede Savunma ve Havacılık Sektöründen 9 Şirket

"Üretimden satışlar" dikkate alınarak oluşturulan listede bu yıl 9 savunma ve havacılık şirketi yer aldı. Samsun Yurt Savunma, 320 basamak birden ilerleyerek İSO 500'e adını yazdırdı. 2023 yılı verilerine göre üretimden satış performansı sıralamasında en fazla basamak atlayan 4 şirketten biri olan SYS, savunma sanayi şirketleri arasında özel bir konumda yer aldı.

SYS: İlk 500'e Giren Tek Özel Sektör Silah Üreticisi

SYS, özel sektörden silah üreticisi olarak ilk 500'e giren tek şirket olma başarısını gösterdi. Bu başarı, SYS'nin tüm grup şirketleriyle son yıllarda ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla elde ettiği kazanımların bir sonucu olarak öne çıkıyor.

İhracat ve Katma Değerli Üretimde Artış

Güncel global ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen geniş ürün yelpazesiyle ihracat performansını sürekli artıran Samsun Yurt Savunma, yüksek kaliteli savunma ürünleri ve uluslararası pazarda elde ettiği güvenle yeni pazarların kapısını açıyor. Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerin katkısıyla ihracatı nicelik yanında nitelik olarak da artıran SYS, 2023 yılında 300 dolar olan kilogram başına ihracat değerini daha da yukarıya çekmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Stratejik Yatırım Kararları ve Gelecek Planları

Stratejik yatırım kararlarının önümüzdeki dönemde olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte SYS, ürün yelpazesine yenilerini eklemeyi planlıyor. Bu ürünler, başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin mevcut ve gelecekteki platformlarında yer alacak. Bu gelişmeler, SYS'nin dünyaca ünlü markası CANiK ve grup şirketlerinin savunma ve havacılık sektöründe adının yeni başarılarla daha sık duyulmasını sağlayacak.

CANiK ve Samsun Yurt Savunma Hakkında

CANiK, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)'nın dünyaca ünlü ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. 1998 yılında kurulan SYS, CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 100 bin metrekarelik ve ABD'deki 20 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu 7 tesisinde 1.000'den fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS, üretiminin yüzde 95'ini 70 ülkeye ihraç ediyor ve 2010 yılından beri ABD'deki faaliyetlerini CANiK USA firması üzerinden yürütüyor. 2020 ve 2021 yıllarında Amerika'ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye'nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye'nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yer aldı.