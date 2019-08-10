0553 313 94 23

Türk tatilciler Kurban Bayramı’nda da Ege Adaları’ndan vazgeçemedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, Yunanistan’ın Midilli Adası’na akın etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
Türk tatilciler Kurban Bayramı’nda da Ege Adaları’ndan vazgeçemedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, Yunanistan’ın Midilli Adası’na akın etti. Feribotların hareket ettiği hudut kapılarında yoğunluk yaşandı.


Sabah erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’na gelen tatilciler, işlemlerini yaptırarak Midilli’ye geçmeye başladı.


Midilli Adası’na olan talep nedeniyle Ayvalıklı feribot acenteleri ek seferler düzenlemek zorunda kaldı. Seferlere olan yoğun ilgi nedeniyle hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.


Arife gününden itibaren başlayan yoğunluğun bayram sonrası 18 Ağustos’a kadar süreceği bildiriliyor.


Türk tatilcilerin Kurban Bayramı’nın neden Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Ege Adaları’nda geçirmek istediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Şenay Paçalcılar, “Bir değişiklik olması ve oraları da gezip görebilmek için bu bayramı Midilli’de geçirme kararı aldık. Biraz da Midilli’nin fiyatları bize cazip geldi. Mesela biz 99 Euro bedelle 1 gece konaklamalı olarak Midilli’ye gidiyoruz. Bu fiyat bize çok cazip geldi. Bir ayvalıklı olarak Midilli ‘ye ilk kez gidecek olduğum için son derece heyecanlıyım” dedi.


Ayvalıklı iş insanı Olcay Hasan Niğdelioğlu da Kurban Bayramı’nın Midilli Adası’nda geçirme kararı aldıklarını vurgulayarak, “Değişiklik oldun diye bu kararı aldık. Türkiye’de tatil yaptığımız zaman işten kopamıyoruz. Bu yüzden de uzak kalalım ki, bize ulaşamasınlar diye bu kararı aldık“ ifadelerini kullandı.


Ayvalık turizm acentelerinden Fatih Jale, kısa bir aradan sonra bugün ilk kez yeniden Midilli-Ayvalık arasında seferlere başladığını ifade ederek, “Ben 35 yıldan bu yana Midilli ile Ayvalık arasında feribot seferleri düzenliyorum. Bu yıl Kurban Bayramı gerçekten çok iyi gidiyor. Benim tahminime göre bu bayramda 6 ile 8 bin tatilci Midilli Adası’na geçecektir. Şu anda ek seferlere başladık. Zaten şu anda bizim firmamızda da bilet fiyatlarında çok ciddi indirim kampanyaları var. Bu bayramda rekor düzeyde yolcu taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.


Tur operatörlerinden Öztürk Turhan ise bu bayramda son derece yoğun bir trafiğin oluştuğunu kaydederek, “Bugün ek seferlerde düzenlendi. Her gemi iki kez Midilli’ye gidip gelecek. Şu ana kadar sabah saat 07.00’den itibaren yaklaşık bin yolcu bilet satın aldı. Yarın daha da kalabalık bir grubun Midilli’ye geçeceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar ziyareti
    1. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    2. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    3. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    4. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    5. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    6. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    7. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    8. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    9. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    10. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    11. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    12. Sahte paranın kurbanı olmayın
    13. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    14. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    15. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    16. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    17. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    18. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    19. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    20. Kurban Bayramı sofralarının..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz