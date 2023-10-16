Türk tarım devi satıldı! Hisselerinin tamamını aldılar
Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, , Alziraat Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satın alındığını KAP'a bildirdi.
Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Alziraat Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 69,4 milyon TL bedelle devraldı.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi tarafından; ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan Alziraat JeotermalTarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 777.118,64 TL nominal değerli 77.711.864adet hissesinin tamamı (%100) 69.416.000,00 TL (altmış dokuz milyon dört yüz onaltı bin Türk Lirası) bedelle 13.10.2023 tarihi itibarıyla devralınmıştır.
Söz konusu şirketin mülkiyetinde toplamda yaklaşık 154.000 m²tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır."