Türk tarihinin son zaferi Karabağ'dır

Çınar Demir Ankara

Azerbaycan’ın geçen yıl Kasım ayında kazandığı Karabağ Zaferi, Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi ve Ankara Azerbaycan Kültür ve Sanat Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen toplantıyla kutlandı.

Bu zafer hepimizin

Toplantıda konuşan Türkiye’nin eski Bakü Askeri Ataşesi, emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Birinci Karabağ Savaşı’nda henüz sıfır noktasında bulunan Azerbaycan Ordusu’nun İkinci Karabağ Savaşı öncesi dünyanın ilk 50 ordusu arasına girdiğine dikkati çekerek, “Karabağ Zaferi, tarihimizdeki Çanakkale Zaferi gibi, Malazgirt Zaferi gibi Türklüğün büyük zaferleri arasındaki yerini almıştır. Bu zafer hepimizin zaferidir. Başkumandan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunu ve bürokrasisini bu zafer için çok güzel hazırlamıştır. Yıllar süren bir hazırlıkla bu zafer gelmiştir. Hiçbir gücü olmayan Azerbaycan Ordusu İkinci Karabağ Savaşı öncesinde dünya orduları arasında ilk 50’lere yükselmiş, zafer ile birlikte de ilk 40’lar arasında yerini almıştır. Bu büyük bir başarıdır. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır” dedi.

Zaferi Türkiye'nin tam desteği kazandırdı

Ankara’da bulunan sivil toplum örgütleri, siyasi kuruluşlar, aydınlar ve öğrencilerin de katıldığı toplantıda konuşan Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi Türkiye Temsilcisi gazeteci yazar Oktay Hacımusalı ise 44 günlük Vatan Savaşı’nda, Azerbaycan’da yüzyıllardır birarada yaşayan farklı din ve etnik grupların da omuz omuza savaştığını söyledi. Hacımusalı zaferde, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği tam desteğin çok büyük etkisi olduğunu da belirterek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Hacımusalı, “İkinci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın tamamı Başkomutan İlham Aliyev’in etrafında kenetlenerek büyük bir zafer elde etti. Bu zaferde din, dil ve ırk ayrımı yapılmaksızın ülkenin her vatandaşının rolü yadsınamaz. Asırlardır barış içinde yaşayan halkımız, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu Haydar Aliyev’in kurduğu çok kültürlülük politikasının, dünyanın derinden araştırma ve takip etmesi gereken bir politika olduğunu bir kez daha dünyaya kanıtlamış oldu” dedi.

Bütün Türklerin kalbi Azerbaycan’da attı

Vatan Savaşı’nın kazanılması için canlarını feda eden 2914 şehidin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini kaydeden Anka Azerbaycan Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Dr. Derya Akdemir, ise Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin ve kendisini Türk olarak gören herkesin kalbinin, canı ve kanıyla vatanını savunan Azerbaycan’da birlikte attığını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ölümsüzleşti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Azerbaycan’ın efsanevi kahramanı Sultan Bey’in torunu Necip Laçın, İç Anadolu Derneği Genel Başkanı İsmet Taş, Osmanlı Seferberlik Halk Hareketi Genel Başkanı Mehmet Barbaros Öztürk de konuşmalarında Türkiye’nin zaferin kazanılmasındaki rölünden bahsetti. Konuşmacılar, İkinci Karabağ Savaşı’nda kazanılan zaferle daha da güçlenen Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin ölümsüzleştiğine vurgu yaptı.