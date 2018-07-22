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Türk Tarih Kurumundan 'Ermeni Meselesi' belgeseli

Türk Tarih Kurumu tarafından 5 dilde, 'Ermeni Meselesi' temalı 7 bölümden oluşan belgeseller hazırlandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:59
Türk Tarih Kurumundan 'Ermeni Meselesi' belgeseli

Türk Tarih Kurumunca, 5 dilde "Ermeni Meselesi" temalı 7 bölümden oluşan kısa belgeseller hazırlandı.

Kurumdan, yapılan yazılı açıklamada, belgesellerin "Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne İsyanı, Terör ve Propaganda" başlığı altında yerli ve yabancı kamuoyunu bilgilendirmek üzere hazırlandığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca hazırlanan belgeseller; 1. Bölüm: '1915 Terör ve İsyan', 2. Bölüm: '1915 Tehcir ve İskan', 3. Bölüm: 'Diaspora, Diplomasi ve Propaganda', 4. Bölüm: 'Asala: Ateş ve Kan, 5. Bölüm: Sahte Belgeler ve Gerçekler', 6. Bölüm: 'Tarihsiz Diplomasi', 7. Bölüm: 'İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim' alt başlıklarından oluşuyor."

Açıklamada, belgesellere http://www.ttk.gov.tr/guncel/ermeni-meselesi-hakkinda-yerli-ve-yabanci-kamuoyunu-bilgilendirmek-amaciyla-hazirlanan-belgesel/ bağlantısı üzerinden izlenebileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:59
  1. Türk Tarih Kurumu
  2. Ermeni meselesi

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