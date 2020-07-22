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Aktüel

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:04:00 - 2020-07-22 12:17:57
Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir panelde FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin büyük tepki çeken açıklamalarda bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, görevinden istifa etti.

Ne demişti?

Yaramış, katıldığı panelde ''Darbe teşebbüsüne karışmış pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor'' ifadelerini kullanmış, ardından olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim” demişti.

Ayrıntılar Geliyor...

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Yorumlar

Sina SALIK

Bu adamlar ne fetöcü ne darbeci. müslüman ve akpartili görünümlü sahtekar sızmalar. amaç fetö mücadelesini sulandırılıyormuş, yapılmıyormuş gibi gösterip erdoğana ve akpartiye zarar vermek. kendilerini bir şekilde ifşa etseler de bu ülkenin zamanını çalıyorlar. ona üzülüyorum. sızmaların ne zaman sızamayacağı bir millet olacağız sabırla beklemekteyim. imkansız sanırım hayal benimkisi.
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Alper

Bu ülkede herkes kendi işini yapsa inanmıyor kafdan ses gelmeycek herkes kendi işini durus yapsa türkiyenin arkasından hiç bir devlet yetişemez senin işin beli siyasetçilerin işine ne diye dil uzatıyorsun üzerine gazide olmayan şeyi yapıyorsun sonrada diyorsunki cumurbaşkanı istifa et derse istifa ederim diyorsun herkes bu ülkede baş olmak isfiyor
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