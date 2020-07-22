Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir panelde FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin büyük tepki çeken açıklamalarda bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, görevinden istifa etti.

Ne demişti?

Yaramış, katıldığı panelde ''Darbe teşebbüsüne karışmış pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor'' ifadelerini kullanmış, ardından olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim” demişti.

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