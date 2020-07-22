Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı kim oldu? Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, FETÖ’cü hainlere yönelik, “pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor” sözlerine tepki yağmıştı. Ahmet Yaramış, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemesi durumunda görevinden istifa edeceğini duyurmuştu. Son dakika haberine göre, Prof. Dr. Ahmet Yaramış, “Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Peki Türk Tarih Kurumu Başkanı kim olacak? Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı kim oldu?