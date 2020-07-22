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Gündem

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı kim oldu? Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, FETÖ’cü hainlere yönelik, “pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor” sözlerine tepki yağmıştı. Ahmet Yaramış, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemesi durumunda görevinden istifa edeceğini duyurmuştu. Son dakika haberine göre, Prof. Dr. Ahmet Yaramış, “Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Peki Türk Tarih Kurumu Başkanı kim olacak? Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı kim oldu?

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:17:00 - 2020-07-22 12:17:39
Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı kim oldu? Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Afyonkarahisar'da 15 Temmuz'a ilişkin katıldığı bir panelde ''Darbe teşebbüsüne karışmış pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor'' demişti. Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ın istifasından sonra Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı kim olacağı merak edilmeye başlandı. Türk Tarih Kurumu’nun yeni başkanı önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Türk Tarih Kurumu başkanları

Prof. Dr. Refik TURAN 6 Mart 2015 

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Başkan Vekili) (24.06.2014 – 05.03.2015)

Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ (26.06.2012 – 23.06.2014)

Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ (Başkan Vekili) (14.09.2011 -25.06.2012)

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (01.08.2008 – 13.09.2011)

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU (27.9.1993 – 23.07.2008)

26 Temmuz 2008 - ttkweb - 0 Comment

Prof. Dr. İbrahim Agah ÇUBUKÇU (Başkan Vekili) (21.1.1993 – 23.9.1993)

Prof. Dr. Neşet ÇAĞATAY (Başkan Vekili) (16.3.1992 – 21.1.1993)

21 Ocak 1993 - ttkweb - 0 Comment

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL (17.10.1983 – 16.3.1992)

Ord. Prof. Dr. Sedat ALP (16.4.1982 – 17.10.1983) 

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