  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin, Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu:
Aktüel

Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin, Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu:

"Hafta sonu 50 konuşmacının katılımıyla 10 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, 'milli egemenlik' fikri her açıdan ele alınacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:23:42 -
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin, Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu'nda konuştu:

TBMM (AA) - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, hafta sonu 50 konuşmacının katılımıyla 10 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, "milli egemenlik" fikrinin her açıdan ele alınacağını bildirdi.

Çetin, TBMM Tören Salonunda düzenlenen "TBMM'nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, programın 23 Nisan'da yapılmasının planlandığını ancak pandemi nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Çetin, hafta sonu 50 konuşmacının katılımıyla 10 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, "milli egemenlik" fikrinin her açıdan ele alınacağını söyledi.

TBMM'nin birçok imkansızlıklara rağmen açıldığını ve ülkenin bütün yükünü üzerine aldığını anlatan Çetin, "Mübarek bir cuma günü dualarla açılmış bir Meclis olduğu için bunların üstesinden geldi. İnşallah üstesinden gelmeye de devam edecek." diye konuştu.

Çetin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten bugüne milli egemenlik için katkıda bulunanları saygı ve rahmetle andı, sempozyumun başarılı geçmesini temenni etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye'deki demokrasinin geldiği noktaya uygun bir kutlama programı hazırlamak için üniversitedeki akademisyenlerle çalışma yaptıklarını anlattı.

Sempozyum için geçen yıl çağrıya çıktıklarında rekor düzeyde bildiri özetleri iletildiğini bildiren Tekin, birçok ülkeden gelen bildiri özetlerinden 41'inin akademisyenler tarafından sunulacağını kaydetti.

Sempozyum için Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü olması nedeniyle 5 Aralık'ı seçtiklerini dile getiren Tekin, hem eski Türk devletlerinde hem İslamiyet sonrası Türk devlet geleneğinde parlamento benzeri yapıların sürekli mevcudiyetini koruduğunu ifade etti.

Parlamentonun Osmanlı gibi bir devlette bir günde hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını anlatan Tekin, söz konusu çalışmaların önceki yıllardan başladığına dikkati çekti.

TBMM'nin, toplumu temsil noktasında çok başarılı bir parlamento olduğunu da belirten Tekin, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere söz konusu süreçte emeği geçenleri saygıyla andı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'
Dünya

ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li Bloomberg gazetesi Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken bir analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ..
SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar
Gündem

SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar

Rusya'da yayın yapan bir kanalın çalışanı olduğu belirtilen Aleksey Petrushko ve Ivan Malyshkin, İHA üretim tesisinin çevresinde izinsiz çek..
Bu iddia çok konuşulacak! Putin'in emri Rusya'yı karıştırdı
Dünya

Bu iddia çok konuşulacak! Putin'in emri Rusya'yı karıştırdı

Rus gazeteci Marina Litvinoviç, Putin tarafından doktorlara ve öğretmenlere haftaya toplu aşı uygulamasının başlatılması emri verildikten so..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay