Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde kendi evinde konuk edeceği Hamrun Spartans maçında ise Kazak hakem Bulat Sariyev, görev yapacak.

Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.

SAMSUNSPOR-HAMRUN MAÇINI KAZAK HAKEM YÖNETECEK

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçta Kazak hakem Bulat Sariyev, görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Sariyev'in yardımcılıklarını Kazakistan Futbol Federasyonundan Sergei Vassyutin ile Denis Labashov, üstlenecek.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

