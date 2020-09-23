  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türk takımları Avrupa'da yarın sahne alacak
Spor

Türk takımları Avrupa'da yarın sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray evinde, Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda yarın maça çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:51:00 -
Türk takımları Avrupa'da yarın sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Türk ekipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor yarın oynayacak.

Kıbrıs Rum yönetim ekibi Apollon ile Polonya temsilcisi Lech arasında bu akşam oynanacak maçla başlayacak olan Avrupa futbolunun ikinci en önemli organizasyonunun üçüncü eleme turu yarın Türk takımları da dahil olmak üzere 34 maçla tamamlanacak.

Tek maç eleme yöntemine göre düzenlenecek üçüncü tur eleme maçlarında Beşiktaş, saat 20: 00'de Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım bu maçı kazanırsa play-off turunda İtalyan Milan ile Norveçli Bodo Glimt arasında İstanbul'da karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli değil.

Galatasaray, saat 21: 00'de Hırvat takımı Hajduk Split'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. D-Smart platformunda Smart Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek bu tur maçında sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı Williem II ile İskoçya arasındaki maçın galibi ile deplasman play-off maçı oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Lerkendal Stadı'nda saat 20: 00'de Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilir. Akdeniz temsilcisi, bir play-off turu olması durumunda Slovenya'nın Mura ile Hollandalı PSV Eindhoven arasında oynanan üçüncü tur maçında evinde maçı kazanan tarafla karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi
Korona Virüs

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ula..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Çin'den savaş açıklaması
Dünya

Çin'den savaş açıklaması

Birleşmiş Milletler'deki 75'inci Genel Kurula mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıca..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı