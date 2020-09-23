Türk takımları Avrupa'da yarın sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Türk ekipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor yarın oynayacak.

Kıbrıs Rum yönetim ekibi Apollon ile Polonya temsilcisi Lech arasında bu akşam oynanacak maçla başlayacak olan Avrupa futbolunun ikinci en önemli organizasyonunun üçüncü eleme turu yarın Türk takımları da dahil olmak üzere 34 maçla tamamlanacak.

Tek maç eleme yöntemine göre düzenlenecek üçüncü tur eleme maçlarında Beşiktaş, saat 20: 00'de Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım bu maçı kazanırsa play-off turunda İtalyan Milan ile Norveçli Bodo Glimt arasında İstanbul'da karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli değil.

Galatasaray, saat 21: 00'de Hırvat takımı Hajduk Split'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. D-Smart platformunda Smart Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek bu tur maçında sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı Williem II ile İskoçya arasındaki maçın galibi ile deplasman play-off maçı oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Lerkendal Stadı'nda saat 20: 00'de Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilir. Akdeniz temsilcisi, bir play-off turu olması durumunda Slovenya'nın Mura ile Hollandalı PSV Eindhoven arasında oynanan üçüncü tur maçında evinde maçı kazanan tarafla karşılaşacak.