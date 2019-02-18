Türk takımı tarihe geçti! Maçı yüz bin taraftar izledi

İran'da Türk nüfusunun etkin olduğu Doğu Azerbaycan eyaletinde faaliyet gösteren Tractor Sazi, İstiklal takımıyla oynadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak bu mücadelede öne çıkan durum Tractor Sazi'nin galibiyeti değil karşılaşmayı 100 bin Türk taraftarın takip etmesi oldu.

En çok seyirciyle tarihe geçti

100 bin Türk taraftarın Yadegar-e Emam Stadı'nda izlediği bu karşılaşma Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Tractor Sazi, İran Ligi'nde 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 38 puanlı Sepahan ise 1. sırada yer alıyor.