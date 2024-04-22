Türk takımı dünya devi ile görüşüyor! Mesajları gündeme gelmişti: O isme talip! İlgili transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk ipini göğüsleyip doğrudan Devler Ligi'ne kalma planları yapan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak başaramadığı dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sezonu lider tamamlayıp doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesabını yapan sarı-kırmızılılar, savunma bölgesine takviye yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'A DEV ÇALIM

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim daha önce Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilen Malang Sarr için harekete geçti.

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki yıldız stoper, Cimbom'un eskik bölgesi olan sol bekte de görev alabiliyor.

Fransız futbolcu bu sezon istediği kadar forma şansını Maviler'in teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan alamadı.

1.83'lük oyuncu geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçirmişti. Ayrıca Malang Sarr'ın Londra ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

Galatasaray ise yaz transfer döneminde yaşanabilecek olası ayrılık üzerine oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.Belediye binasındaki törendeki sözleriyle

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