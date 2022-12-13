Türk Sürü İDA'ları sahaya indi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları (İDA) geliştirmeye ve İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak" ifadelerini kullandı.

Demir, sosyal medya hesabından, Başkanlıkça başlatılan, ASELSAN ve alt yüklenici KOBİ'leri tarafından yürütülen Albatros-S İDA Sürü Projesi ile ilgili video paylaştı.

Paylaşımında, yüksek otonomi özellikli sürü İDA geliştirmeye ve İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek."