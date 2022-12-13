  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için 1450 lira tahmini tutmayan İslam Memiş sebebini açıkladı! Yeni tahminini ise Türkiye'ye ilan etti

Bakan Koca'dan "H.KG.'nın kemik yaşı testi" iddiasına cevap!

Şaşkına çeviren açıklama geldi: 7 milyondan fazla insanımız Türkiye'ye gidecek

Gram altın rekor kırdı! Altın fiyatlarında son durum: Öyle bir fırtına geliyor ki...Dolar ve altında hızlı yükseliş

Yeni silahlarını böyle açıkladılar: Bu silah Türkiye'nin SİHA'larını kullanışsız hale getirecek

Rapor açıklandı! Daha da kötüleşebilir: Yaklaşık 8 milyon kişi...

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Mesleki yeterlilik' belgesi olmayanlar dikkat! Valelere düzenleme yürürlüğe giriyor: Radyo açamayacak, camı kapatacak

Türkiye'nin giderek artan varlığı ayarlarını fena bozdu

Piyasanın en ucuz ayçiçek yağını satışa sundular! Kampanyanın bitmesine 1 gün kaldı
Teknoloji Türk Sürü İDA'ları sahaya indi
Teknoloji

Türk Sürü İDA'ları sahaya indi

Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Albatros-S Sürü İnsansız Deniz Aracı" (İDA) ailesi sahaya indi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 23:31:00 - 2022-12-13 23:31:40

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları (İDA) geliştirmeye ve İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak" ifadelerini kullandı.

Demir, sosyal medya hesabından, Başkanlıkça başlatılan, ASELSAN ve alt yüklenici KOBİ'leri tarafından yürütülen Albatros-S İDA Sürü Projesi ile ilgili video paylaştı.

Paylaşımında, yüksek otonomi özellikli sürü İDA geliştirmeye ve İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23