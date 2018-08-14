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'Türk siyasetinin en güçlü adı AK Parti'dir'

AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' söylemiyle çıktığı kutlu yürüyüşün 17. yılına ulaştığını belirterek, "Türk siyasetinin en güçlü adıdır AK Parti" ifadesini kullandı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:27
'Türk siyasetinin en güçlü adı AK Parti'dir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kapatma davaları, sokak eylemleri, yargı darbe girişimleri, terör saldırıları ve ihanetin en alçağı 15 Temmuz darbe girişimiyle aslında ket vurulmak istenen Türkiye ve milletimizin iradesi için bir an tereddüt etmeden göğsünü siper eden cesarettir AK Parti." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" söylemiyle çıktığı kutlu yürüyüşün, bugün 17. yılına ulaştığını belirten Gül, mayasını milletten alan, hamurunu milletin iradesiyle yoğuran "AK davanın" nice 17 seneler görmesini temenni etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren türlü engel ve desiseleri, kumpas ve provokasyonları, milletin şaşmaz ve sarsılmaz iradesinden aldığı güçle boşa çıkaran hareket olduğunu ifade eden Gül, partilerinin irade, erdem ve cesaret ile halkın iradesine Hakk'ın rızasına uygun olarak sahip çıktığını vurguladı.

'GÖĞSÜNÜ SİPER EDEN CESARETETİR AK PARTİ'

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Kapatma davaları, sokak eylemleri, yargı darbe girişimleri, terör saldırıları ve ihanetin en alçağı 15 Temmuz darbe girişimiyle aslında ket vurulmak istenen Türkiye ve milletimizin iradesi için bir an tereddüt etmeden göğsünü siper eden cesarettir AK Parti. Demokrasiyi, adaleti ve kalkınmayı düstur edinmiş ve toplumun her kesimine, vatanımızın her karışına işte bu motivasyonla hizmetleri ulaştıran, gönül köprüleri kuran, barışın ve kardeşliğin teminatı olan, Türk siyasetinin en güçlü adıdır AK Parti.

Kutlu davamızı kuran ve liderliğiyle davamızın ve ülkemizin ufkunu açan, Türkiye'nin son 16 yılına hizmetleriyle damga vuran, dik duruşu ve kararlılığıyla ülkemize maddi manevi çağ atlatan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyuz. 17. yılımız kutlu olsun. Nice AK hizmetlere, nice güzel günlere."

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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