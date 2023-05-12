Türk siyasetinde 2. kaset kumpası

Her türlü kötülüğün merkezi olarak ülkemize türlü ihanetlerine devam eden Pensilvanya merkezli terör örgütü FETÖ, seçime iki gün kala iğrenç yüzünü bir kez daha göstererek Türkiye siyasetine kirli elini uzattı. FETÖ yapımı kumpasın hedefindeki Başkanı Muharrem İnce, bir basın toplantısı düzenleyerek cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Deniz Baykal’ın ardından İnce’nin de FETÖ tarafından kaset tehdidiyle bertaraf edilmesi, “Türk siyasetinde ikinci kaset kumpası” olarak tarihe geçti.

Kumpas ters tepecek

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, şunları dile getirdi: “Muharrem İnce’yi çok ciddi şekilde baskı altına aldılar. Bir yandan FETÖ operasyonları, diğer yandan PKK yandaşlarının saldırıları ve tabi ki CHP’li troller çok ciddi şekilde üzerine yüklendiler ve bu şirretliğe dayanamadı. Adaylıktan geri çekilmek zorunda kaldı. Ama bu İnce adaylıktan çekilecek ve Kılıçdaroğlu’nun oyları artacak anlamına gelmez. Tam tersi bir tesir yapacak. Bu ittifakın hangi yollarla sonuç almaya çalıştığı net olarak ortaya çıkacak. İkincisi de İnce’nin çekilmesiyle oy oranları daha farklı oluşacak. Erdoğan’ın birinci turda seçimi kazanma ihtimali çok çok daha yükselecek. Aslında İnce Kılıçdaroğlu’na iyilik etmiş değil. Bana göre Erdoğan’a faydalı bir sonuç ortaya çıktı. Nihayetinde ahlaki olmayan bir operasyon yürütüldü ve sonuçta bu oldu. Kaset yok. Bunlar uydurma bir takım belgeler. Kaset kumpaslarını 17-25 Aralık’ta da yaptılar. Görüntülerin üzerine montajla bindiriyorlar. Millet bunu görüyor. Tam tersi sonuç veriyor. Daha önce de FETÖ tarafından MHP’ye kasetlerle şantaj yapılmıştı. Bu tür şantajlar son derece çirkin. CHP’nin genel başkanı da kasetle değişti. Kararını vermiş olanlar üzerinde hiçbir etki yapmaz. Bir sonuç alamazlar. İnce’nin oyu dağılacağı için Erdoğan’ın yüzde 50’yi çok daha rahat aşmasını sağlar.”

İnce, reste rest çekti

Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk da, şunları ifade etti: “Halen resmi olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyen İnce, Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir şekilde reste rest çekerek sağlam bir duruş sergilemiştir. Çekilmesine gerekçe olarak hakkındaki kaset komplosunu dile getiren İnce pimi çekilmiş bir el bombasını millet ittifakının ortasına ve CHP’ye bıraktı. Miting meydanlarında kendisinin namus ve iffetine yönelik iddialarda bulunulduğunu ve kendinin yalnız bırakıldığını belirten Akşener bile kaset komplosu karşısında İnce’nin yanında yer almadı. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oyunu kullanan vatandaşlar İnce’yi CHP’nin her türlü baskısına ve taraftarlarının algı yönetimine karşı desteklemek için oy kullandı.

Ayıbı millet temizler

“Şimdi vatandaşlar 14 Mayıs’ta ‘İnce çekildi, biz Kılıçdaroğlu’na oy verelim’ diyecekler mi? Bana kalırsa İnce’nin gösterdiği stratejik hamle Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında gardını düşürmüş, erken yenilgisinin ilanını yapmıştır. İster ulusal ister milli çizgide olsun hem CHP’nin hem de Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin seçmenleri bir kaset komplosu karşısında geleneksel kodlarını ortaya koyacaktır. 28 Şubat’ta demokrasiye balans ayarı çekenler ve buna yönelik TSK içindeki bazı paşaları kullananlar şimdi de toplumun elinin tersiyle ittiği bir kaset komplosunu devreye koymuştur. Bu ayıbı temizleme görevi Türk milletine düşmektedir. İnce arenada gladyatörlerin kendisi üzerinden nara atmalarına izin vermeyerek bir duruş sergilemiştir. Cekilme tüm kontrolleri kabul etme anlamına gelmemektedir. Uluslararası bir komploya işaret ederek toplumsal defansı harekete geçirmek istemektedir.”