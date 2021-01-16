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Siyaset Türk siyaset tarihinin kara lekesi! Tam 23 yıl oldu
Siyaset

Türk siyaset tarihinin kara lekesi! Tam 23 yıl oldu

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara lekelerinden biri olan Refah Partisi'nin kapatılması ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a siyaset yasağı getirilmesinin üzerinden tam 23 yıl geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 08:53:00 - 2021-01-16 08:54:07
Türk siyaset tarihinin kara lekesi! Tam 23 yıl oldu

28 Şubat sürecinin hafızalardan silinmeyen en önemli olaylarından biri vesayetin güdümündeki yargıyla Refah Partisi’ne kilit vurulması oldu. 1983’te kurulan ve hızla yükselişe geçen RP, Türkiye’de bir döneme damga vurdu. RP, Necmettin Erbakan’ın Genel Başkanlığı’nda girdiği 1995 milletvekili seçimlerinde 21.4 oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı. Ancak vesayet odakları RP’yi iktidara getirmeme girişimleri de bu süreçte ağırlık kazandı. Seçimlerin birinci partisi RP dışarıda tutuldu ve “ANAYOL” hükümeti kuruldu.

Refahyol Hükümeti, kısa sürede “rejim tehlikesi” ve “irtica” iddialarıyla karşı karşıya bırakıldı ve hükümet faaliyetleri 28 Şubat için zemin olarak hazırlandı. Hükümetin, “Etkileri gerekirse bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını uygulanmaması üzerine ise cuntanın güdümündeki yargı eliyle kapatma davası piyasaya sürüldü.

Yeni Şafak'ın derlediği bilgilere göre, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 21 Mayıs 1997’de iktidardaki Refah Partisi’nin sürekli kapatılması istemiyle dava açtı. Savaş, Erbakan ve parti yöneticilerinin, başörtüsü serbestliğinin anayasal bir hak olduğunu savunmasını RP’yi kapatma davasının gerekçesi yaptı.

23 yıl önce bugün

AYM, 16 Ocak 1998’de, milyonlarca seçmenin oyunu alan ve genel seçimlerde birinci çıkan RP’nin “laik Cumhuriyet karşıtı eylemleri tespit edildiği” iddiasıyla kapatılmasına karar verdi. Ayrıca Genel Başkan Necmettin Erbakan ile Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal’ın da aralarında bulunduğu 7 ismin, 5 yıl süreyle siyaset yapmaları yasakladı.

AYM’nin gerekçeli kararı da söz konusu hukuksuzluğu ortaya koydu. Danıştay’ın “üniversitelerde başörtüsü takan öğrencilerin Atatürk devrimleri ile laikliğe aykırı davrandıklarına” ilişkin kararlarına atıfta bulunan AYM’nin kararında, Erbakan ile parti yöneticilerinin “mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve üniversitelerde başörtüsü kullanmayı teşvik eden laiklik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı” konuşmalar yaptıkları ileri sürüldü.

Bugün verdiği siyasi kararlarla tartışma konusu olan AİHM de RP'nin kapatılmasını ve siyasi yasakları haklı buldu. AİHM'in kararında, "yöneticilerin konuşmaların daki cihat ve şiddet çağrıları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmaz" şeklinde skandal değerlendir meler yer aldı.

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Yorumlar

İstanbul

Geçtide ne oldu. Onun kapatan CHP nin yamağı oldular. Demekki o zaman da bunlar din istismarcı ve CHP'nin yan kuruluşu imiş dini kullanıp milleti kandırmışlar
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Putsavar

19 YILDA 23742 FABRİKA AÇAN REİSİMİZE HELAL OLSUN.EYYYYYY CAAAAHAAAPELİİİ İSTEMEZUKCULER 1 TANE ÇİVİ ÇAKMIŞLIĞINIZ VAR MI HA BİRTANE ÇİVİİİ BRE ARSIZ BRE NANKÖRLER REİSİMİZ OLMASA ACINIZDAN KABURGA KEMİKLERİNİZ SAYILIRDI AMA MAŞALLAH HEPİNİZ TIKSIRANA KADAR YİYİP İÇİP PARAZİT GİBİ ÜSTÜMÜZDEN BESLENİYORSUNUZ ALLAHTAN REİS İNSAFLI YOKSA SİZİN İÇTİĞİNİZ SU ALDIĞINIZ HAVA ZARAR
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