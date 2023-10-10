Türk şirketlerine Suudi Arabistan fırsatı: 500 milyar dolarlık pasta

Suudi Arabistan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi, ülkede gelecek dönemde yapılacak milyarlarca dolarlık kamu özel sektör iş birliği projelerinin koordinasyon ve yönetimini yapacak.

11 bakanın yer aldığı The National Center for Privatization and PPP (NCP), 7 farklı ülkeden seçtiği uzmanlardan oluşan bir Danışma Kurulu belirledi. Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Portekiz, İsveç ve Suudi Arabistan temsilcileri ile beraber bu kurulun üyesi oldu.

NCP Danışma Kurulu, KÖİ ekosistemi hakkında özel geri bildirim sağlama amacıyla hem kamu hem de özel sektör (finansörler, yatırımcılar ve danışmanlar) için prosedürleri iyileştirmeyi amaçlayacak ve hangi projede hangi firmanın doğru yetkinliklere sahip olduğunun belirlenmesinde kilit rol üstlenecek.

Hedef yüzde 10 pay almak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Aydın, Suudi Arabistan’da milyarlarca dolarlık KÖİ projeleri için hazırlık olduğunu ifade etti.

Aydın, “Bu projelerin koordinasyonu görevini üstlenen bir kuruma seçilen 8 danışmandan biri olmak hem şahsım hem de ülkem adına gurur verici.” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk şirketlerinin, KÖİ projelerinde yetkinliğini tüm dünyaya ispatladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti: “Türk firmaları inşaat ve altyapı projelerinde dünyaya kendini ispat etti. Özellikle ulaştırma, sağlık, turizm, şehircilik ve havalimanları konusunda dünya genelinde aranan özelliklere sahip şirketlere sahibiz. Bu durum ilgi çekiyor. Tüm bu özelliklerimizle Suudi Arabistan’da da büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. 2040 yılına kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık harcama yapılacak. Bu noktada Türk şirketlerini de pazara davet edeceğiz. Hedefimiz, Türk şirketlerinin en az yüzde 10 pay almasını sağlamak.”