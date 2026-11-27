Türkiye ekonomisinde üretim ve yatırım odaklı büyüme sürerken, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilançolarından da olumlu sonuçlar gelmeye devam ediyor. Geçen yılın ilk dokuz ayında zarar açıklayan 11 şirket, bu yılın aynı döneminde finansal tablolarını pozitife çevirerek 1 milyar liranın üzerinde kâr elde etti. Şirketlerin toplam net kârının 55,8 milyar liraya ulaşması, kurumsal kesimdeki toparlanmanın önemli göstergelerinden biri oldu.

Özellikle holdinglerin iştiraklerinden sağladığı katkılarla güçlenen bilançolar, sanayi şirketlerinin performansıyla da desteklendi. Alarko Holding'in satışlarını yüzde 332 artırması, Selçuk Ecza'nın cirosunun 175 milyar lirayı aşması ve Ulusoy Elektrik'in gelir artışıyla zarardan kâra geçmesi şirketler cephesindeki hareketliliği ortaya koydu. Kardemir de sanayi sektöründeki olumlu tabloya katkı sağlayan şirketler arasında yer aldı.

SABANCI HOLDİNG 19,57 MİLYAR LİRA KÂR AÇIKLADI

Zarardan kâra geçen şirketler arasında Sabancı Holding ilk sırada yer aldı. Geçen yılın dokuz aylık döneminde 1,02 milyar lira zarar açıklayan holding, bu yıl aynı dönemde 19,57 milyar lira net kâra ulaştı. Portföyünde gerçekleştirdiği değişiklikler ve iştiraklerinden sağladığı katkılar, finansal sonuçların iyileşmesinde etkili oldu.

Sabancı yönetiminin son beş yılda gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık yatırımlara dikkat çekmesi de grubun uzun vadeli büyüme ve dönüşüm stratejisinin boyutunu ortaya koydu. Türkiye'nin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren holdingin yatırım portföyü, ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği açısından da önem taşıyor.

PETKİM VE KARDEMİR'DEN SANAYİDE TOPARLANMA SİNYALİ

Sanayi sektöründe Petkim'in performansı öne çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 6,19 milyar lira zarar açıklayan şirket, bu yılın ilk dokuz ayında 3,83 milyar lira net kâr elde etti.

Türkiye'nin petrokimya tüketimi üçüncü çeyrekte 2,4 milyon tona ulaşırken Petkim yaklaşık yüzde 12'lik pazar payını korudu. Şirketin önümüzdeki yıl 70 milyon dolarlık Master Plan kapsamında harcama yapması bekleniyor. Bu yatırımlar, Türkiye'nin petrokimya alanındaki üretim kapasitesinin ve sanayi altyapısının geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.

Kardemir'in de zarardan kâra geçen şirketler arasında bulunması, demir-çelik sektöründeki gelişmeler açısından dikkat çekti. Yerli üretim kapasitesinin korunması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu temel girdilerin yurt içinde karşılanması, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve üretim gücü açısından stratejik önem taşıyor.

ALARKO VE SELÇUK ECZA'DAN GÜÇLÜ PERFORMANS

Alarko Holding, satışlarını yüzde 332 artırarak dikkat çeken şirketlerden biri oldu. Selçuk Ecza ise 175 milyar lirayı aşan cirosuyla ekonomik faaliyetlerin farklı alanlarında yaşanan büyümeyi ortaya koydu.

Ulusoy Elektrik'in gelirlerindeki artışla kâra geçmesi de şirketlerin operasyonel performansındaki iyileşmenin örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİNDE KÂRIN KAYNAĞI ÖNEMLİ

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında da zarar döneminden kârlılığa geçiş yaşandı. Ancak bu şirketlerin bilançolarında yalnızca satış gelirlerine bakmak yeterli değil.

Geçen yılın dokuz ayında 1,92 milyar lira zarar açıklayan Asce GMYO, bu yıl satışları yüzde 22 gerilemesine rağmen 5,18 milyar lira kâr açıkladı. Kârlılıkta azalan parasal pozisyon kayıplarının yanı sıra 5,17 milyar liralık ertelenmiş vergi etkisi de bulundu.

Bu nedenle şirketlerin finansal performansını değerlendirirken faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerle muhasebe kaynaklı kârların birbirinden ayrılması gerekiyor.

GÜBRETAŞ LİMANINDA 350 MİLYON DOLARLIK GELİR HEDEFİ

Türkiye'nin üretim ve lojistik altyapısına yönelik yatırımlar şirketlerin büyüme stratejilerinde önemli yer tutuyor. Gübretaş, İskenderun'daki limanının mülkiyetini elinde tutarak 35 yıllık işletme hakkını Alport'a devretti.

Anlaşma kapsamında limanın 190 milyon dolarlık modernizasyon yatırımını işletmeci şirket üstlenecek. Gübretaş'ın kullanımına ayrılacak 30 bin metrekarelik alanda da gübre faaliyetlerine yönelik yatırımlar gerçekleştirilecek.

Şirket, sabit ücret ve ciro payı üzerinden 35 yıllık süreçte yaklaşık 350 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Böylece limanın modernizasyonu için doğrudan yatırım yükü üstlenmeden gelir sağlamayı planlıyor.

YERLİ GÜNEŞ HÜCRESİ ÜRETİMİNDE 2027 HEDEFİ

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar da devam ediyor. Alfa Solar Enerji'nin Astronergy ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği entegre güneş hücresi üretim tesisinde çalışmalar sürüyor.

İnşaatın geçen ağustos ayında yüzde 90 seviyesine ulaştığı açıklanan tesisin, planlamaya göre 2027 yılının ilk çeyreğinde üretime başlaması hedefleniyor. Yatırımın devreye girmesiyle güneş paneli üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TÜRK ŞİRKETLERİ YATIRIM VE ÜRETİMLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Şirket bilançolarındaki toparlanma, Türkiye ekonomisinde sanayi, enerji, lojistik, ilaç dağıtımı ve gayrimenkul gibi farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan Gülermak'ın Polonya'daki Lodz Demiryolu Merkezi Projesi kapsamında açılan tünel kazı ihalesinde 707,1 milyon Polonya zlotisi tutarındaki teklifle ilk sırada yer alması, Türk şirketlerinin uluslararası pazarlardaki faaliyetleri açısından dikkat çekti. Yaklaşık 8,85 milyar liraya karşılık gelen ihale için şirketin sözleşmeye davet edilmesi bekleniyor.

Emlak Konut GYO'nun Aydın Didim'de toplam 120 bin 655 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi 2,1 milyar liraya satın almak üzere TOKİ ile protokol imzalaması da gayrimenkul sektöründeki yatırım hareketliliğini gösterdi.

Mobiltel'in Realme markalı ürünlerin Türkiye'deki satış ve dağıtımı için distribütörlük anlaşması imzalaması ise teknoloji ve tüketici elektroniği alanındaki ticari faaliyetlerin genişlediğine işaret etti.

Bütün bu gelişmeler, Türk şirketlerinin yalnızca iç pazarda değil, uluslararası projelerde de faaliyetlerini genişletmeye çalıştığını gösteriyor. 11 şirketin toplam 55,8 milyar liralık kâra ulaşması da şirketler kesimindeki finansal toparlanmanın dikkat çeken sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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