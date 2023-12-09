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Gündem Türk şirketleri uyarıldı... Deniz taşımacılığında büyük kriz: Kargonuz gecikecek
Gündem

Türk şirketleri uyarıldı... Deniz taşımacılığında büyük kriz: Kargonuz gecikecek

Yeniakit Publisher
2023-12-09 16:42:00 - 2023-12-09 17:47:19
Türk şirketleri uyarıldı... Deniz taşımacılığında büyük kriz: Kargonuz gecikecek

Denizcilik şirketlerinin Avrupa ve Türkiye’yi şok eden kararı.

Dünyanın en büyük denizlik şirketlerinin Süveyş kanalı yerine Cebelitarık Boğazını kullanma kararı aldığını belirten Asset Lojistik Genel Müdür Onur Tekin, konteyner taşıma maliyetlerinin iki katına çıktığını ve kargolarda gecikmelerin olacağını söyleyerek ithalat-ihracat yapan Türk şirketlerini uyardı.

İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaş sebebi ile dev denizcilik şirketleri Süveyş Kanalını güvensiz buldukları ve bu nedenle o hat yerine Cebelitarık Boğazı’nı kullanma kararı aldı.
Bu kararın, konteynerlerin transit sürelerinde ciddi gecikmelere yol açarak tedarik zincirinde de gecikmelere sebep olacağını söyleyen Asset Lojistik Genel Müdürü Onur Tekin, Uzakdoğu navlun fiyatlarının bin 500 dolardan 3 bin dolara çıktığını ifade etti.

“İhracat ve ithalat yapan şirketlerin aksaklıklara karşı önlem almaları gerekmekte”

Tekin, bu durumun ihracat zincirinde aksamalara neden olacağını belirterek, “Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinin, Yemen’den gelen tehditlerden dolayı Süveyş Kanalını kullanmama kararı kaldı. Resimde de görüleceği üzere gemi rotaları ciddi manada arttı en büyük şirketler arasındaki firmaların bazıları bu kararı alarak Süveyş Kanalını geçişini durdurup Cebelitarık Boğazını kullanacaklarını açıkladılar. Diğer armatörlerin bu kararı alıp almayacakları ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu karar konteynerlerin transit sürelerinde ciddi gecikmelere yol açacak olup, tedarik zincirinde ciddi gecikmelere sebep olacaktır. Uzakdoğu navlun fiyatları bin 500 dolar iken bu gelişmenin ardından 3 bin doların üzerine çıktı. Bu kararın olumsuz olarak etkileyeceği bir diğer konu ise ithalattaki konteynerlerin geç gelmesinden ötürü ihracatta konteyner bulunamama problemi olacaktır. Yakın zamanda ihracat tarafında da navlun artışlarını yaşayabiliriz. Türkiye’deki ihracat ve ithalat yapan şirketlerin bu olayın ardından aksaklıklara karşı gerekli önlemleri almaları gerekmektedir” diye konuştu.
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