Türk şirketleri salgına rağmen Gürcistan'da yatırıma devam ediyor

TİFLİS (AA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yarattığı zorluklara rağmen, Türk şirketleri Gürcistan'da doğrudan yatırımları yapmayı sürdürüyor.

Türk şirketlerinden Ajara Textile ile Koç Kablo Gürcistan binlerce kişiye istihdam sağlarken yeni yatırımlara da imza atıyor.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın katılımıyla başkent Tiflis'e yakın Rustavi kentinde Ajara Textile'nin yeni fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Ajara Textile'nin Başkanı Cemal Bilgingüllüoğlu, Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Törende konuşan Başbakan Gakharia, Kovid-19 salgınından dolayı dünyada ekonomik krizinin yaşanmasına rağmen ülkesinde fabrika ve sanayinin açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yaklaşık 4 aylık süre içinde fabrikada inşaat çalışmaların biteceği bilgisini paylaşan Gakharia burada 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, "4 ay sonra fabrikanın açılması ve 3 bin kişinin çalışması bu dönemde bizim için kritik bir önem taşıyor, bu büyük bir başarıdır." dedi.

Ayrıca, Batum, Poti ve Kobuleti kentlerinde binlere kişinin çalıştığı 3 tekstil fabrikası da bulunan Ajara Textile'nin yıllık ihracat rakamı yaklaşık 130 milyon dolar.

Yeni fabrikanın açılmasıyla bu şirketin Gürcistan'daki tekstil fabrikalarında 8 bin kişi çalışmış olacak.





- Koç Kablo Tiflis fabrikasının açılışı





Aynı gün Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Koç Kablo'nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile diğer yetkililerin katılımıyla alüminyum ve bakır kabloları üreten fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Tiflis'in Lilo semtinde yer alan fabrikayı ziyaret edip imalatla ilgili detaylı bilgileri alan Turnava, daha sonra yaptığı açılış konuşmasında söz konusu fabrikada yüzlerce vatandaşın çalışacağını ifade etti.

Kovid-19 salgının yaşandığı dönemlerde her türlü yatırımın ekonomiye hız kazandırdığını vurgulayan Turnava, "Bu, Türkiye'nin en tecrübeli ve güçlü şirketlerinden birinin tarafından yapılan doğrudan bir yatırımdır. Salgının yarattığı zorluklara rağmen bu tür fabrikalar kuruluyor ve bu Gürcistan'ın ihracat imkanlarını güçlendiriyor." dedi.

Koç Kablo'nun Tiflis'te açtığı fabrikada yıllık 12 bin ton kablo üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapılacak. Fabrikada her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık ürün üretilmesi planlanıyor.







