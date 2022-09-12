Türk şirketinden müthiş başarı! Tanklar ve uçaklar için kumaş dokuyup dünyaya satmaya başladı

Fendi Tekstil Mimarlık İnşaat Savunma Sanayi Müdürü, Tasarımcı-Mimar Ayşenur Orak, AA muhabirine, 1999 yılında tekstil alanında faaliyet göstermek için kurulan şirketin 2018 yılında savunma sanayisini de kapsayacak şekilde çalışmalarını genişlettiğini söyledi.

Şirketin geçen sürede savunma sanayisinde birçok çalışma yaptığını ifade eden Orak, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ile 5 yıldır çalıştıklarını ve araçların tüm döşemeleri, motor ve klima yanı dahil iç koruma yalıtım malzemelerini sağladıklarını, ASELSAN, HAVELSAN gibi sektörün lider şirketleriyle de projeler yürüttüklerini belirtti. Orak, ürünleri arasında helikopter, tank ve zırhlı araç koltukları, pilot minderi, pilot çantası, emniyet kemerleri ve yanmaz askeri kumaşlar bulunduğunu kaydetti.

Geçen yıl ihracata başladıklarını bildiren Orak, Yeni Zelanda ve Singapur'un aralarında bulunduğu ülkelere paraşüt kordonu, pilot boyunluğu gibi ürünler ihraç ettikleri bilgisini verdi. Orak, ayrıca savunma sanayisinde kullanılan kumaşlardan da ihracat gerçekleştirdiklerini anlattı.

Orak, savunma ve havacılık gibi zorlu bir alanda ihracat yapmalarına karşın bugüne kadar ürünlerine ilişkin olumsuz geri dönüş olmadığını vurguladı.

Şirketin faaliyet alanını genişletmeden önce bir projede alt yüklenici olarak görev alarak 2009'da ABD ordusuna koltuk ürettiğini ifade eden Orak, geçen sürede Atak helikopteri dahil birçok platformda ürünlerinin kullanılır hale geldiğini belirtti.

"Türk ordusuna da göndermek istiyoruz"

Her projenin yeni bir alanda gelişmelerini sağladığını vurgulayan Orak, şöyle konuştu:

"Müşterinin talebi ne yönde olduysa o yönde ilerlemeye çalıştık ama her zaman projeye uyduğumuzu söyleyemeyeceğim. Çünkü bir üründe eksiklik varsa bunu geliştirmek de yükümlülük bizim için. Bunu geliştiremezsek ürünün arkasında duramayız. Savunma kesinlikle hata kabul etmiyor. Pek çok noktada müşteriler bizi yönlendirdi ama birçok projede de çözüm ortağı olduk."

ABD ordusu için 600 takımlık koltuk üretiminde alt yüklenici olarak üstlendikleri sorumluluğun kendileri için önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getiren Orak, savunmada doğrudan yaptıkları ilk ihracatta ise yurt dışı firmanın kendilerini bulduğunu ifade etti.

İlk olarak pilot minderi ile doğrudan ihracata başladıklarını ve bunu diğer ürünlerin izlediğini anlatan Orak, şunları kaydetti:

"5 yıllık bir dönemde savunma sanayisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kapasitemizi artırmayı amaçlıyoruz. Sektörde iyiyseniz hayal edemeyeceğiniz şeyleri yaşıyorsunuz. Bu röportajı daha önce yapsak ve 2021 yılında ihracat yapar mısınız diye sorsaydınız "5 yıl içinde" derdim ama olması gereken oluyor. Bu ürünleri Yeni Zelanda'ya, Singapur'a gönderiyoruz. İstiyorum ki Türk ordusuna da gönderelim. Türkiye iç pazarına girmeyi çok istiyoruz."