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Ekonomi Türk şirketinden flaş karar: Kuzey Makedonya’ya 70 milyon euro değerinde yatırım için anlaştı! Anlaşma tamam
Ekonomi

Türk şirketinden flaş karar: Kuzey Makedonya’ya 70 milyon euro değerinde yatırım için anlaştı! Anlaşma tamam

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:53:00 -
Türk şirketinden flaş karar: Kuzey Makedonya’ya 70 milyon euro değerinde yatırım için anlaştı! Anlaşma tamam

Türk şirketi Şahterm, Kuzey Makedonya’da 70 milyon euro değerinde yatırım yapmak için Makedon yetkililerle anlaştı. Türk şirketini resmen satın aldı. Konuyla ilgili resmi bilgi...

Türk şirketi Şahterm, Kuzey Makedonya’da 70 milyon euro değerinde yatırım yapmak için Makedon yetkililerle anlaştı.

Teknoloji ve Sanayi Kalkınma Bölgeleri İdaresi Müdürü Jovan Despotovski, Şahterm Şirketi Genel Müdürü Faruk Şahin ile Bursa’da bir araya geldi.

Despotovski yaptığı açıklamada “Alınan bu kararla ‘Şahterm’ Teknoloji ve Sanayi Kalkınma Bölgeleri’nin yeni üyesi olacak. Yaptığımız görüşmeler, özellikle de son aşaması kolay değildi. Sonuç itibariyle önemli olan bir şirketin Makedonya’da yatırım yapma kararı alması ve ülkemizde yeni bin işyerinin açılacak olması.” dedi.

Despotovski, görüşme sürecine destek veren Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçiliği’ne ve bütün kurumlara teşekkür etti.

Teknoloji ve Sanayi Kalkınma Bölgeleri İdaresi tarafından yapılan açıklamada “Şirket, 2024 yılında yatırım sürecini başlatacak. Bu yatırımla önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bin yeni işyeri açılacak. ‘Şahterm’, ısıtma sistemleri, beyaz eşya ve ev aletleri tasarımı ve üretimi konusunda 40 yıllık bir deneyime sahip. ‘Şahterm’in müşterileri arasında dünya çapında bilinen Whirpool, Amica, Gorenje, Beko ve Candy markaları yer alıyor.” ifadelerine yer verildi.
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