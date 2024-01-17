Türk Şirketi Dünya Devlerini Geride Bıraktı! YAVUZ 14 / MC P35 ABD’de Yılın En İyi Tabancası Seçildi!

Giresun merkezli Türk silah üreticisi YAVUZ FIREARMS, dünyanın en büyük sivil silah pazarlarından biri olan ABD’deki ihracat başarılarını ödülle taçlandırdı. YAVUZ 14 / MC P35 model tabanca, 22 yıldır düzenlenen ve NRA’nın saygın jürilerinin değerlendirmeleriyle verilen American Rifleman Golden Bullseye Ödülü’nü kazanarak 2024 yılının en iyi tabancası seçildi. Dünya genelinde büyük bir prestije sahip olan bu ödülü kazanarak başarısını kanıtlayan YAVUZ FIREARMS aynı zamanda bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk şirket de oldu.

Bu ödülle dünya devlerini geride bıraktı

9x19 mm kalibreli, 840 gram ağırlığındaki ve 15’lik şarjöre sahip YAVUZ 14 / MC P35; kalitesi, ergonomisi, yenilikçiliği ve performansı ile NRA jürileri tarafından bu ödüle layık görüldü. YAVUZ 14 / MC P35 aynı zamanda John Browning tarafından 1922'de tasarlanan efsanevi P35 modelinin de devamı niteliğini taşıyor. YAVUZ FIREARMS, yüzyılı aşkın süredir meraklıların favorisi olan bu modeli, klasik çizgileri ve ayırt edici özelliklerini koruyarak modern bir anlayışla yeniden dünyaya kazandırdı. Bu ödülle endüstri standartlarını aşarak dünya devi rakiplerini geride bırakan YAVUZ 14 / MC P35, aynı zamanda ateşli silah üretiminde mükemmellik için yeni bir standart da belirledi.

“Bu başarı tüm Türk savunma sanayii sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti”

YAVUZ FIREARMS Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu başarı sadece YAVUZ FIREARMS ve ihracat markamız GİRSAN için değil, tüm Türk savunma sanayii sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Şirketimizin mükemmelliğe ve inovasyona olan bağlılığı ile kazandığımız bu ödül sayesinde global pazardaki gücümüz bir kez daha teyit edildi. Dünyanın önde gelen silah üreticilerini geride bırakarak bu ödülü ilk kez Türkiye’ye kazandırmanın haklı gururunu yaşarken şanlı Türk ordumuzun ve polisimizin yıllarca gururla kullandığı efsanevi tabanca YAVUZ’u yenilenmiş model gamı ile ülkemizdeki kullanıcılara tekrardan kazandırmanın da heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAVUZ Efsanesi Geri Döndü!

YAVUZ FIREARMS, yurt dışında GİRSAN adıyla ürünlerini 55 ülkeye ihraç ediyor ve birçok ülkenin silahlı kuvvetlerinin resmi tedarikçisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de resmi tedarikçisi olan YAVUZ FIREARMS, bir dönemin efsanesi olan YAVUZ tabancalarını modern bir anlayışla yeniden Türk kullanıcılara kazandırıyor.

Giresun’da 10 milyon dolar yatırımla yeni bir üretim üssü kuran YAVUZ FIREARMS, üretim kapasitesini artırdı ve Ar-Ge faaliyetlerine hız verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve kolluk kuvvetlerinin bünyesinde uzun yıllar boyunca yüksek atış performansı ve sorunsuz kullanımıyla efsane olmuş YAVUZ silahlarını en yeni teknolojiler ile donatarak modernize eden YAVUZ FIREARMS, 30 yılı aşan silah üreticiliği tecrübesi ile yeniden sektörün lideri olma yolunda ilerliyor.

1994’ten beri yerli ve milli tabanca üretimi yapan şirketin ürün yelpazesinde YAVUZ-16, YAVUZ-1911, YAVUZ-14, YAVUZ-9 gibi ikonik tabanca modellerinin yanı sıra MC-312 gibi av tüfekleri de bulunuyor. Şirketin ürünleri Türkiye’de MKE'de satışa sunuluyor.

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