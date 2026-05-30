  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram dönüşü başladı! Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk artıyor 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var Dünya nefesini tutmuş bekliyordu! Yine bir sonuç çıkmadı Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi Hamas tepki gösterdi! Net tutum sergilemesini istedi Boğaz’da görsel şölen! İletişim Başkanı Burhanettin Duran Rumeli Hisarı’ndaki muazzam fetih gösterisini anlattı! Boğaz'da fetih coşkusu! Üsküdar semaları havai fişeklerle aydınlandı! İstanbul Valisi Gül'den kapanış konuşması Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu! Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Dünya Moskova-Erivan hattında ipler kopuyor
Dünya

Moskova-Erivan hattında ipler kopuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Moskova-Erivan hattında ipler kopuyor

Ermenistan'ın rotasını Avrupa Birliği'ne çevirmesi Moskova'da soğuk rüzgarlar estirdi. Yaşanan diplomatik gerilimin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Erivan Büyükelçisi'ni derhal Rusya'ya geri çekti.

Ermenistan-Avrupa Birliği yakınlaşması Rusya'yı kızdırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan yönetiminin AB ile yakınlaşmaya yönelik attığı adımlarla ilgili istişareler için Rusya'nın Erivan Büyükeçisi Sergey Kopyrkin'in Moskova'ya çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) içindeki iş birliğine zarar vermektedir" denildi.

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU), dün Ermenistan'ın AB üyeliği başvurusu nedeniyle örgüte üyeliğinin askıya alınmasını değerlendireceğini açıklamış, Erivan'a AB üyeliği için referandum düzenleme çağrısında bulunmuştu.
Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine yönelik kamuoyu anketleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisinin Rusya yanlısı muhalefetin önünde olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan, 2023 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini geri almasının ardından Rusya'nın çatışmalar sırasında kendisini koruyamadığını belirtiyor. Resmi olarak Rusya ile müttefik olan Ermenistan, Moskova'ya olan ekonomik bağımlılığına rağmen son yıllarda Batı ile bağlarını derinleştirmeye başladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek
Gündem

CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından hareketli günler yaşanıyor. Şaibeli kurultay gerek..
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Gündem

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Lübnan'ın güneyinde işgalci Siyonistlere karşı direnişini sürdüren Hizbullah, katil İsrail ordusunun ateşkes mutabakatını arsızca ihlal eder..
Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar
Gündem

Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" (kesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23