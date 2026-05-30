Taraftarı çıldırtacak bu gelişme de neyin nesi! 25 teknik adam da nedir yahu? Şaka mı bu?
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından geçen süreçte gündeme 25 teknik direktörün gelmesi çok şey anlatıyor. Anlayana.
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ayrılığının ardından siyah-beyazlı yönetimlerin gündemine gelen, görüşme sağlanan veya menajerler aracılığıyla masaya oturtulan teknik direktör listesi, adeta bir "Dünya Karması" niteliği taşıyor. Fotospor'a göre; Siyah-beyazlı kulübün son dönemdeki teknik adam arayışlarında radarına takılan, yerli ve yabancı tam 25 isim:
Ange Postecoglou: Premier Lig öncesi dönemde listeye giren radikal isimlerden biriydi. Zinedine Zidane: Siyah-beyazlı camiada heyecan yaratan, prestij odaklı bir hamle olarak nabız yoklanan dünya yıldızı.
Dino Toppmöller: Alman ekolü arayışlarında adı sıkça geçen genç ve taktik deha adaylarından. Ernesto Valverde & Olviver Glasner: Avrupa tecrübesiyle takımın başına geçirilmesi planlanan ama şartlarda anlaşılamayan elit hocalar.
Sérgio Conceição & Andoni Iraola: İber yarımadasından listeye dahil edilen, yoğun pres futbolu felsefesine sahip isimler. Ruben Amorim & Roberto Mancini: Kulübün vizyon projeleri arasında yer alan, ancak maliyet ve kariyer planlaması nedeniyle imza aşamasına gelmeyen dev markalar.
Razvan Lucescu & Slaven Bilic: Camianın ve ligin genetiğini çok iyi bilen, geri dönüş ihtimali üzerinde durulan tanıdık yüzler. Marko Nikolic, Thomas Reis, Bruno Genesio: Dönemsel krizlerde kurtarıcı veya sistem hocası olarak masada yer alan alternatif yabancılar. Xavi Hernandez & Nuno Espírito Santo: Son dönemde boşa çıkan ve Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran elit teknik adam listesinin üst sıralarındaki isimler. Carlos Vicens & Jorge Jesus: Biri Guardiola'nın eski yardımcısı olarak sistem için, diğeri ise Türkiye deneyimiyle doğrudan başarı için listeye girmişti.
Kasper Hjulmand: Serdal Adalı'nın en net şekilde ilgisini çeken teknik adam.
Kurban Kurbanov: Azerbaycan futbolunun efsane ismi, istikrar abidesi olarak Karabağ performansıyla uzun süre radardaydı.
Şenol Güneş: Ayrılık sonrası kulübenin tekrar teslim edildiği, camianın en güvenli limanı.
Nuri Şahin: Genç jenerasyon teknik adamlar arasında Beşiktaş’ın geleceğe yatırım olarak çok istediği ancak Dortmund süreciyle yönünü değiştiren isim. Filipe Luis & Arda Turan: Yeni nesil antrenörlük trendinin yükselen değerleri olarak scout ekiplerinin ve yönetimin fikir jimnastiği yaptığı figürler. İlhan Palut: Süper Lig’deki taktiksel başarısıyla yerli hoca havuzunda her daim Beşiktaş’ın alternatifleri arasında kalan istikrarlı isim.
