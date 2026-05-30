CHP'de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti
CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından başlayan yönetim tartışması, Kurban Bayramı'nda yapılacak iki ayrı programla yeni bir boyut kazandı. Parti yönetiminde yaşanan belirsizlik, bayramlaşma organizasyonlarına da yansırken gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in aynı gün gerçekleştireceği etkinliklere çevrildi.

Mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlık görevine döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Uzun bir aranın ardından genel merkez binasına genel başkan sıfatıyla gelmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu için kapsamlı hazırlıklar yapıldığı ifade ediliyor.

Genel Merkez binası CHP bayraklarıyla süslenirken, bina çevresine sahne, ses sistemi ve dev ekranlar kuruldu.

Dış cepheye Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişler asılırken, parti yerleşkesindeki hazırlıklar dikkat çekti. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmada hem mahkeme sürecine hem de parti içindeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vereceği konuşuluyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta partililerle bir araya gelecek. Sosyal medya üzerinden çağrı yapan Özel'in programı, CHP'de yaşanan görüş ayrılığının en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Parti örgütlerinin, milletvekillerinin ve delegelerin hangi programa katılacağı merak konusu olurken, iki farklı noktada düzenlenecek bayramlaşma törenlerinin CHP içerisindeki güç dengelerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, yarın ortaya çıkacak tablonun yalnızca bir bayramlaşma programı olmayacağını, aynı zamanda parti içindeki saflaşmanın da net biçimde görüleceği bir güç gösterisine dönüşebileceğini ifade ediyor. CHP'de gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmaya ve "anlatacaklarım var" sözlerinin perde arkasına çevrilmiş durumda.

CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek
CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek

Gündem

CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek

CHP'de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal'ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!
CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!

Gündem

CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP'deki sinsi tezgahı ve Türkiye'yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek
Gündem

CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından hareketli günler yaşanıyor. Şaibeli kurultay gerek..
Özgür Özel'in başı belada! İki büyük soruşturma geliyor: Para Trafiği ve FETÖ bağlantısı
Gündem

Özgür Özel'in başı belada! İki büyük soruşturma geliyor: Para Trafiği ve FETÖ bağlantısı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddialara göre, CHP Manisa milletvekili Özgür Özel ve yakın çevresi hakkında iki önemli soruşturma başlat..
Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika'dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack'tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar
Gündem

Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" (kesi..
