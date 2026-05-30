CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti

Mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlık görevine döndüğü belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Uzun bir aranın ardından genel merkez binasına genel başkan sıfatıyla gelmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu için kapsamlı hazırlıklar yapıldığı ifade ediliyor.

Genel Merkez binası CHP bayraklarıyla süslenirken, bina çevresine sahne, ses sistemi ve dev ekranlar kuruldu.

Dış cepheye Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişler asılırken, parti yerleşkesindeki hazırlıklar dikkat çekti. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmada hem mahkeme sürecine hem de parti içindeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vereceği konuşuluyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta partililerle bir araya gelecek. Sosyal medya üzerinden çağrı yapan Özel'in programı, CHP'de yaşanan görüş ayrılığının en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Parti örgütlerinin, milletvekillerinin ve delegelerin hangi programa katılacağı merak konusu olurken, iki farklı noktada düzenlenecek bayramlaşma törenlerinin CHP içerisindeki güç dengelerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, yarın ortaya çıkacak tablonun yalnızca bir bayramlaşma programı olmayacağını, aynı zamanda parti içindeki saflaşmanın da net biçimde görüleceği bir güç gösterisine dönüşebileceğini ifade ediyor. CHP'de gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmaya ve "anlatacaklarım var" sözlerinin perde arkasına çevrilmiş durumda.