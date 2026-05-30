Unutulan coğrafyalara yardım eli! Mazlumların yüzü Türkiye ile güldü

Burkina Fasolu Inousa Kabore, Türkiye'nin organizasyonları karşısında çok mutlu olduklarını söyledi. Türk halkına her zaman yanlarında olmasından dolayı teşekkür eden Kabore, "Türkiye ile Burkina Faso arasında eğitim, savunma, sosyal yardım gibi birçok alanda işbirliği oluyor. Burada büyük bir iş yapıldığına şahit oluyoruz. Sadece burada kesilen kurbanlıklar, en az 20 köye ulaşacak. Bu yardımların gideceği kişiler, Kurban Bayramı'nda kurban kesemedi, bu onlar için çok güzel bir fırsat oldu. Bu bağışları yapanlara Allah ne muratları varsa versin." diye konuştu.