Türkan’ı ölüme böyle sürüklediler! O gece ne yaşandı? Kamera kayıtları dosyaya girdi
Ankara'da 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin soruşturmada kritik görüntülere ulaşıldı. Olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarında Biçer'in nişanlısıyla apartman içerisinde arbede yaşadığı görülürken, aile avukatı görüntülerin "cinayet şüphesini güçlendirdiğini" savundu.
Ankara'nın Eryaman ilçesinde 25 Mart'ta yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Türkan Biçer'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Yedinci kattan düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki genç kadının olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girdi.
Görüntülerde, Türkan Biçer'in nişanlısı F.Ö. ile birlikte apartmana giriş yaptığı, ikili arasında bina içerisinde gerginlik yaşandığı görülüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında yürütülen inceleme sürerken, ortaya çıkan kayıtlar dosyadaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
TARTIŞMALI GÖRÜNTÜLER DOSYADA
Olay gecesine ait kamera kayıtlarında Biçer ile nişanlısı arasında arbede yaşandığı iddia edilirken, görüntülerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği öğrenildi.
Komşuların daha önce verdikleri ifadelerde "İmdat sesleri duyduk" yönündeki beyanları da dosyada yer alırken, savcılık olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
AİLE AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, mevcut delillerin olayın meydana geliş şekline ilişkin önemli ipuçları taşıdığını belirtti.
Göknar, "Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin ifadelerinde ciddi çelişkiler bulunuyor" dedi.
Kamera kayıtlarına dikkat çeken Göknar, "Güvenlik görüntülerinde müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı açık şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı.
"CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRİYOR"
Aile avukatı, dosyada yer alan görüntüler, tanık beyanları ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiğinde olayın intihar olarak nitelendirilmesine yönelik ciddi soru işaretleri bulunduğunu savundu.
Göknar, "Bilgi sahibi beyanları, kolluk tutanakları ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor" dedi.
"İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"
Şüphelinin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep ettiklerini belirten Göknar, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Göknar, "İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullanırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni deliller sunacaklarını kaydetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, kamuoyu şimdi güvenlik kamerası kayıtları ve adli incelemelerin ortaya çıkaracağı sonuçlara odaklanmış durumda.
