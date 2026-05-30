  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu! Siyonistlerin vahşeti sınır tanımıyor! Gazze'de yardımları engelleyen katil İsrail, mazlum Filistinlileri salgın hastalıkların kucağına itti! İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar 3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Odessa açıklarında vuruldu! Dışişleri'nden flaş açıklama Başkan Erdoğan Ayasofya'da CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! “CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor” demişmiş! Aksaray'da facianın eşiğinden dönüldü! Çok sayıda yaralı var Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar
Gündem Türkan’ı ölüme böyle sürüklediler! O gece ne yaşandı? Kamera kayıtları dosyaya girdi
Gündem

Türkan’ı ölüme böyle sürüklediler! O gece ne yaşandı? Kamera kayıtları dosyaya girdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Türkan’ı ölüme böyle sürüklediler! O gece ne yaşandı? Kamera kayıtları dosyaya girdi

Ankara'da 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin soruşturmada kritik görüntülere ulaşıldı. Olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarında Biçer'in nişanlısıyla apartman içerisinde arbede yaşadığı görülürken, aile avukatı görüntülerin "cinayet şüphesini güçlendirdiğini" savundu.

Ankara'nın Eryaman ilçesinde 25 Mart'ta yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Türkan Biçer'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Yedinci kattan düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki genç kadının olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girdi.

Görüntülerde, Türkan Biçer'in nişanlısı F.Ö. ile birlikte apartmana giriş yaptığı, ikili arasında bina içerisinde gerginlik yaşandığı görülüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında yürütülen inceleme sürerken, ortaya çıkan kayıtlar dosyadaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TARTIŞMALI GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Olay gecesine ait kamera kayıtlarında Biçer ile nişanlısı arasında arbede yaşandığı iddia edilirken, görüntülerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği öğrenildi.

Komşuların daha önce verdikleri ifadelerde "İmdat sesleri duyduk" yönündeki beyanları da dosyada yer alırken, savcılık olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AİLE AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, mevcut delillerin olayın meydana geliş şekline ilişkin önemli ipuçları taşıdığını belirtti.

Göknar, "Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin ifadelerinde ciddi çelişkiler bulunuyor" dedi.

Kamera kayıtlarına dikkat çeken Göknar, "Güvenlik görüntülerinde müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı açık şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Aile avukatı, dosyada yer alan görüntüler, tanık beyanları ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiğinde olayın intihar olarak nitelendirilmesine yönelik ciddi soru işaretleri bulunduğunu savundu.

Göknar, "Bilgi sahibi beyanları, kolluk tutanakları ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor" dedi.

"İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Şüphelinin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep ettiklerini belirten Göknar, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Göknar, "İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullanırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni deliller sunacaklarını kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, kamuoyu şimdi güvenlik kamerası kayıtları ve adli incelemelerin ortaya çıkaracağı sonuçlara odaklanmış durumda.

Dorukhan Büyükışık cinayetinde firari şüpheli kıskıvrak yakalandı! Sekiz yıldır kaçıyordu hesap verecek!
Dorukhan Büyükışık cinayetinde firari şüpheli kıskıvrak yakalandı! Sekiz yıldır kaçıyordu hesap verecek!

Gündem

Dorukhan Büyükışık cinayetinde firari şüpheli kıskıvrak yakalandı! Sekiz yıldır kaçıyordu hesap verecek!

Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerasına yakalandı!
Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerasına yakalandı!

Yerel

Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerasına yakalandı!

Cinayete teşebbüs gibi kazada alkollü trafik canavarı dehşet saçtı
Cinayete teşebbüs gibi kazada alkollü trafik canavarı dehşet saçtı

Gündem

Cinayete teşebbüs gibi kazada alkollü trafik canavarı dehşet saçtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23