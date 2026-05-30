  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu! Siyonistlerin vahşeti sınır tanımıyor! Gazze'de yardımları engelleyen katil İsrail, mazlum Filistinlileri salgın hastalıkların kucağına itti! İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar 3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması Karadeniz'de Türk gemisine hain saldırı! Odessa açıklarında vuruldu! Dışişleri'nden flaş açıklama Başkan Erdoğan Ayasofya'da CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! “CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor” demişmiş! Aksaray'da facianın eşiğinden dönüldü! Çok sayıda yaralı var Mutlak Butlan konusunda Özgür Özel Amerika’dan yardım dilendi! Namık Tan Tom Barack’tan rica etti ama… CHP'de "Mutlak Butlan" Krizi ve Tartışmalı İddialar
Gündem "Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor"
Gündem

"Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor"

CHP'nin eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Genel Merkez'e karşı alternatif bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Özel'in siyasi kariyerini Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu olduğunu söyleyen Sevigen, CHP'nin bölünmesine yol açacak adımların partiye zarar vereceğini belirterek, "Vesayet altında parti yönetilmez" dedi.

CHP'de bugün gözler Genel Merkez'de ve Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenecek iki ayrı bayramlaşma programına çevrilirken, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sevigen, Özgür Özel'in alternatif program düzenleme kararını sert sözlerle eleştirerek bunun partiye zarar vereceğini söyledi.

SABAH'a konuşan Sevigen, kendisinin de Genel Merkez'deki programa katılacağını belirterek, "Özgür Bey bu alternatif bayramlaşma programı ile çok büyük bir yanlış yaptı" dedi.

Parti örgütüne çağrıda bulunan Sevigen, "Genel merkezin çağrısına uyun, parti binasına gelin. Bir partide genel başkanın çağrısı varsa herkesin görevi buna uymaktır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in siyasi kariyerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Sevigen, "Özgür Özel tüm siyasi geçmişini Kemal Bey'e borçlu. Önce parti içerisindeki vefa duygusunu korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Sevigen'in en dikkat çeken değerlendirmesi ise Özgür Özel'in parti içindeki konumuna ilişkin oldu. Eski CHP yöneticisi, "Vesayet altında parti yönetilmez. Özgür Bey'in parti için değil, maalesef arkadaşları için mücadele ettiğini düşünüyorum. Vesayet altında hareket ettiğini görüyorum" sözleriyle Özel'e yüklendi.

Parti içindeki ayrışmanın kabul edilemez olduğunu belirten Sevigen, "CHP'de bu şekilde bir görüntüyü ortaya çıkarmaya kimsenin hakkı yok, bunu kabul etmeyiz. Partiyi ayrıştıran, bölen, nefret dili saçan hiçbir yaklaşıma kucak açamayız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı konuşmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sevigen, Genel Başkan'ın önemli mesajlar vereceğini düşündüğünü söyledi. Sevigen, "Kemal Bey'in bugünkü konuşmasında bu davanın bilinmeyenlerini açıklamasını bekliyorum" ifadelerini kullanırken, yolsuzluk iddiaları ve parti içindeki tartışmalara ilişkin de dikkat çekici açıklamalar gelebileceğini dile getirdi.

Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği iddialarını da değerlendiren Sevigen, CHP'den ayrılarak parti kuran isimlerin geçmişte başarılı olamadığını savundu. Sevigen, "CHP'den ayrılanların sonu hüsran olur. Bunu net söylüyorum" diyerek yeni parti iddialarına karşı net tavır ortaya koydu.

Açıklamalarının sonunda Özel ve ekibine uyarıda bulunan Sevigen, "Eğer Özgür Bey ve ekibi yeni parti kurmak istiyorlarsa bana göre bir başka yanlışın içine daha düşüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!
CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!

Gündem

CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu!

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti
CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti

Gündem

CHP’de bayram değil hesaplaşma! İki lider, iki program, tek parti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Katre

Akpli Bülent Arınç Ckp.lilerle ortak çalışıyor... yoksa, imam masum, dava siyasi...diye neden açıklama yapsın, özgür özelle gizli görüşsün, Ckp.nin iç işine müdahale etsin... bir çıkarı var... ya da Reis-i devirmek istiyor... ama oğlu da Akp vekili yapılıyor... mutlak yazık
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23