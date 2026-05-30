"Özgür Özel vesayet altında hareket ediyor"

CHP'de bugün gözler Genel Merkez'de ve Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenecek iki ayrı bayramlaşma programına çevrilirken, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sevigen, Özgür Özel'in alternatif program düzenleme kararını sert sözlerle eleştirerek bunun partiye zarar vereceğini söyledi.

SABAH'a konuşan Sevigen, kendisinin de Genel Merkez'deki programa katılacağını belirterek, "Özgür Bey bu alternatif bayramlaşma programı ile çok büyük bir yanlış yaptı" dedi.

Parti örgütüne çağrıda bulunan Sevigen, "Genel merkezin çağrısına uyun, parti binasına gelin. Bir partide genel başkanın çağrısı varsa herkesin görevi buna uymaktır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in siyasi kariyerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Sevigen, "Özgür Özel tüm siyasi geçmişini Kemal Bey'e borçlu. Önce parti içerisindeki vefa duygusunu korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Sevigen'in en dikkat çeken değerlendirmesi ise Özgür Özel'in parti içindeki konumuna ilişkin oldu. Eski CHP yöneticisi, "Vesayet altında parti yönetilmez. Özgür Bey'in parti için değil, maalesef arkadaşları için mücadele ettiğini düşünüyorum. Vesayet altında hareket ettiğini görüyorum" sözleriyle Özel'e yüklendi.

Parti içindeki ayrışmanın kabul edilemez olduğunu belirten Sevigen, "CHP'de bu şekilde bir görüntüyü ortaya çıkarmaya kimsenin hakkı yok, bunu kabul etmeyiz. Partiyi ayrıştıran, bölen, nefret dili saçan hiçbir yaklaşıma kucak açamayız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı konuşmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sevigen, Genel Başkan'ın önemli mesajlar vereceğini düşündüğünü söyledi. Sevigen, "Kemal Bey'in bugünkü konuşmasında bu davanın bilinmeyenlerini açıklamasını bekliyorum" ifadelerini kullanırken, yolsuzluk iddiaları ve parti içindeki tartışmalara ilişkin de dikkat çekici açıklamalar gelebileceğini dile getirdi.

Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği iddialarını da değerlendiren Sevigen, CHP'den ayrılarak parti kuran isimlerin geçmişte başarılı olamadığını savundu. Sevigen, "CHP'den ayrılanların sonu hüsran olur. Bunu net söylüyorum" diyerek yeni parti iddialarına karşı net tavır ortaya koydu.

Açıklamalarının sonunda Özel ve ekibine uyarıda bulunan Sevigen, "Eğer Özgür Bey ve ekibi yeni parti kurmak istiyorlarsa bana göre bir başka yanlışın içine daha düşüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.