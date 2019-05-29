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Türk şirket dünyanın ilk Urduca konuşan sanal asistanını Pakistan’da tanıttı

Geliştirdiği ses ve iletişim teknolojileriyle uluslararası pazarın önemli şirketlerinden Sestek, dünyanın ilk olduğu belirtilen Urduca konuşan sanal asistanını hizmete sundu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:05
Türk şirket dünyanın ilk Urduca konuşan sanal asistanını Pakistan’da tanıttı

Geliştirdiği ses ve iletişim teknolojileriyle uluslararası pazarın önemli şirketlerinden Sestek, dünyanın ilk olduğu belirtilen Urduca konuşan sanal asistanını hizmete sundu. Pakistan’ın Karaçi şehrinde tanıtılan asistan, Pakistan’ın resmi dili olan ve 100 milyonu aşkın insanın konuştuğu Urduca dilinde de yüksek performansla çalıştığı kaydedildi.



Türkiye’den doğan ve ses teknolojileri alanında dünyanın önemli şirketlerinden biri haline gelen Sestek, sesli komutlarla etkileşim kurabilen sanal asistan teknolojisini İngilizce, Arapça ve Rusça’nın da yer aldığı 9 dilin ardından Urduca’da da hizmete aldı. Pakistan’ın Karaçi şehrinde tanıtımı gerçekleştirilen ve Pakistan ulusal basınında geniş yer bulan teknoloji, dünyanın ilk Urduca konuşan sanal asistanı olma ünvanına da sahip olduğu açıklandı.


Kullanıcıların karşılarında insan varmışçasına doğal ifadelerle konuşarak diyalog kurmasına olanak tanıyan sanal asistan, akıllı telefonlardan otomobillere, sesli asistanlardan ev eşyalarına kadar birçok cihazda yer alarak bu cihazları etkileşim kurulabilen akıllı asistanlara dönüştürüyor. Gerektiğinde kullanıcıların ne demek istediğini anlamak için ek sorular yöneltebilen Sestek Sanal Asistan teknolojisi, Arçelik tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk akıllı asistanı Asista’da da kullanılıyor.



Yerli teknolojiler küresel pazarda beğeni topluyor


Ses teknolojileri alanında küresel devlerle yarışan, yerli teknoloji çözümleri geliştirdiklerini belirten Sestek Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Subaşı, "Karaçi’de ilk Urduca sanal asistanı sunmaktan onur duyuyorum. Sanal asistan, seçkin bir endüstri lideri kitlesi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Geliştirmiş olduğumuz teknoloji, Sestek Doğal Diyalog teknolojilerinin üstün tanıma performansı sayesinde sorunsuz bir diyalog kurmayı mümkün kılıyor. Oldukça zor olduğu bilinen Urduca dilinde göstermiş olduğumuz bu başarı, yenilikçi ses ve yapay zeka teknolojilerimizle Pakistan pazarında büyük bir potansiyele sahip olduğumuza işaret ediyor" ifadelerini kullandı.



"Bir çok iş için sadece seslenmeniz yeterli"


Sanal asistanın konuşmaları anlamlandırdığını, ihtiyaçlara yüksek doğrulukla ve hızla cevap verdiğini belirten Subaşı, "Sanal asistan ile evinizdeki çeşitli cihazları yönetebilir, gündemi takip edebilir, e-postalarınızı kontrol edebilir, yemek tarifi alabilir ve bankacılık işlemleri gibi birçok işi seslenerek yapabilirsiniz" dedi.


Sestek Sanal Asistan’ın akıllı diyalog arayüzüyle kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini diledikleri kelimelerle ifade etmelerine olanak tanındığını belirten Subaşı, "Kullanıcılar günlük konuşma diliyle, karşılarında bir insan varmışçasına istediklerini ifade ederek sanal asistandan faydalanabilir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:05
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