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Aktüel Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'i dört koldan kuşattı... Bölgede kuş uçmuyor
Aktüel

Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'i dört koldan kuşattı... Bölgede kuş uçmuyor

Terör örgütü PKK'nın en önemli barınma alanlarından biri olan Pençe harekatlarında alınan başarılı sonuçların ardından dört koldan kuşatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:13:00 -
Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'i dört koldan kuşattı... Bölgede kuş uçmuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütleriyle olan mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Pençe harekatlarının ardından PKK’nın yuvası Kandil’in dört bir yanı üs ve gözetleme bölgeleriyle kuşatıldı. Üslerde 7/24 görev yapan Mehmetçik, bölgede kuş uçurtmuyor.

Kandil'e açılan kapı olarak da bilinen Hakurk Vadisi'nde 27 Mayıs 2019 tarihinde Pençe- 1 operasyonu başladı. Şekif Dağı, Lolan Suyu, Rewanduz ve Selek bölgeleri terörden temizlendi. Ardından Pençe- 2 operasyonu başlatılarak 97 terörist imha edildi.

23 Ağustos'ta Hakkari-Şırnak sınır hattındaki Haftanin-Sinaht Vadisinde Pençe-3 harekatı için düğmeye basıldı. 15 Haziran 2020 tarihinde ise Pençe-Kartal harekatı başladı. Teröristlerin 81 kampı ve eğitim alanı yerle bir edildi. 17 Haziran'da Pençe-Kaplan harekatı başlatıldı. Harekatta PKK'nın 17 kamp ve barınma alanı imha edildi. Operasyonda ayrıca  119 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatların ardından Kandil'e giden tüm yollara ve hakim tepelere kalıcı üs bölgeleri inşa edildi.

90'lı yıllarda sınır ötesi harekatlar 35-40 günle sınırlı tutuluyor ve harekat bittikten sonra Mehmetçik geri dönüyor ve PKK, terk ettiği bölgelere yeniden yerleşiyordu. Pençe harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere Mehmetçik üs bölgeleri kurdu.

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