Türk SİHA'sını vuran ABD'den şaşırtmayan tavır!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günkü Hamas saldırılarından sonra destek için geldiği İsrail'den sonra Ürdün'e geçeceği Orta Doğu gezisini uzattı. Ziyarete 5 ülke daha eklenirken Blinken, ABD'nin bölgedeki tek NATO müttefiki Türkiye'ye gelmeyecek.

Türk SİHA'sını vurduktan sonra alçakça tavır takınan özür maiyetinde herhangi bir adım atmayan ABD yüzsüzlüğünü koruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yapılan açıklamada Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinin 15 Ekim'e kadar devam edeceğini ve Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı da kapsayacağını bildirdi. Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk, cuma sabahı itibariyle geziye Bahreyn'in de eklendiğini bildirdi.

Blinken'ın bu ziyaretlerde Hamas'ın saldırılarını kınayacağı ve ABD'nin İsrail'e desteğini dile getireceği; bölgesel partnerlerle çatışmanın yayılmasını önlemek için temas kuracağını ifade edildi.

Blinken'ın ziyaret ilk planlandığında İsrail ve ardından Ürdün'ü ziyaret etmesi öngörülüyordu. Ziyaret edilecek ülke sayısı 7'ye çıkarılsa da Blinken Türkiye'ye gelmeyecek.

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Blinken, 19-20 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat depremleri nedeniyle deprem bölgesine ve Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu Blinken'ın Dışişleri Bakanı olarak ilk ve son Türkiye ziyareti oldu.

Öte yandan Dışişleri Bakan Hakan Fidan'ın 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'da olacağı açıklanmıştı.