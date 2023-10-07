Türk SİHA’sını vuran ABD uçağı nereden kalktı? İşte bu sorunun cevabı

Emekli Amiral Türker Ertürk, TELE1 ekranlarında Ülkü Çoban’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olmuş “Türk SİHA’sını vuran ABD ordusuna ait F-16’nın Adana’daki İncirlik Üssü’nden kalktığını iddia etmişti. Milliyet gazetesi yazarı Didem Özel Tümer o iddiaya yanıt verdi. İşte Tümer’in bu günkü yazısının ilgili bölümü;

“SİHA’yı vuran uçak nereden kalktı? İncirlik’ten kalktığı, Türkiye’ye ait bir SİHA’nın kendi topraklarından kalkan bir uçakla vurulduğu iddiası doğru mu?

“Ortada ya cehalet ya da kasıt var” diyor güvenlik kaynakları. 15 Temmuz 2016’dan bu güne kadar ABD’nin İncirlik’te hiçbir faal uçağı yok, kullanmıyorlar. ABD’nin uçakları Musul’dan kalkıyor.

Irak’ta TSK’nın art arda üç operasyonu oldu ama Suriye sahasında önce TSK’ya ait olmayan SİHA’lar faaliyette bulundu. Bunun anlamı ne?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Operasyon önce SİHA’lar ile başladı, daha sonra daha büyük olanına geçildi. Önce büyük operasyonla başlamanın başka ‘riskleri’ var. Suriye sahası askerlerin sık sık söylediği gibi ‘çok aktörlü, çok faktörlü’ bir saha. SİHA’ların öncelikli varlığı bir çeşit uyarı atışı.

SİHA’yı düşüren ABD, Türkiye’ye ‘dur’ mesajı mı verdi?

Bu yorumlardan biri olabilir ama SİHA’nın düşüşünde asıl teknik sebepler baskın. Yapılan açıklamalardaki ısrarlı “koordinasyon” vurgusunun nedeni bu. Çatışmasızlık hattında koordinasyonun artırılması gereği ortaya çıktı. Deyim yerindeyse şu anda kimse kimseye her zamankinden daha fazla kızıyor ya da tepkili değil. ABD yaptığı açıklama ile düşürme gerekçesini ortaya koydu. Türkiye de bir anlamda yine ‘ben operasyon yaparken senin ne işin var orada’ dedi.