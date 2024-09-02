Türk SİHA'sına kim ateş açtı? O İran bağlantıları resmen şok etti

Özay Şendir, Türk SİHA’sının Kuzey Irak’ta düşürülmesi olayında İran’ın parmak izlerinin bulunduğunu öne sürdü. Iraklı komutan General Abdulselam Hamudi’nin İran bağlantıları ve geçmişteki faaliyetlerini sorgulayan Şendir, bölgedeki gerilimin artabileceğini vurguladı. İşte Özay Şendir'in Milliyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"(...) Çarşamba günü Türkiye’nin güvenlik kurumlarından birine ait olan Aksungur tipi SİHA, Irak Hava Savunma Güçleri tarafından ateşlenen 4 uçaksavar füzesiyle düşürüldü.

Kuzey Irak Hava Savunma Gücü komutanlarından General Abdusselam Hamudi’nin, olaya dair, deyim yerindeyse ağzından salyalar akıtarak yaptığı açıklamayı görünce midem bulanmıştı.

Irak Başbakanı Sudani de provokasyonu görüp, hemen soruşturma açılması talimatını vermişti.

Daha soruşturmanın ilk evresinde, ağzından salyalar akıtan adam General Abdulselam Hamudi tutuklandı.

Hamudi gerçek bir asker değil, silahlı grupların Irak Ordusu’na katılmasına izin veren düzenleme sonucu üniforma giymeye başladı.

Bugün bu sonradan olma generalin Kays El Hazali’yle ilişkisi ortaya çıktı.

(...)

Kays El Hazali, 2006 yılına kadar Sadr’a bağlı Mehdi Ordusu’nun komutanıydı, o tarihte Sadr’dan ayrılarak Asaib Ehli Hak Hareketi’ni kurdu.

Zaman içerisinde Irak’taki en güçlü Şii hareket haline gelen bu yapı bugün Irak, Suriye ve Lübnan’da faaliyet gösteriyor.

Genel Sekreter konumundaki Kays El Hazali, son yıllarda durmadan Türkiye karşıtı açıklamalar yapan bir isim.

İran ile sadece gönül ilişkisi yok, askeri ilişkileri de var. Militanları Devrim Muhafızları tarafından eğitiliyor, başta Suriye olmak üzere sahada Kudüs Gücü komutası altında hareket ediyorlar. (...)"

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