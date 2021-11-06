  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı
Teknoloji

Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı

"Vestel Savunma" tarafından üretilen "Karayel-SU SİHA" Macaristan'da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:13:00 - 2021-11-06 14:15:06
Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı

Macar LHSN.HU haber portalı tarafından paylaşılan görüntülere göre Vestel Savunma tarafından Türkiye’de geliştirilerek üretilen Karayel-SU silahlı insansız hava aracı (SİHA) Macaristan’daki bir askeri üste görüldü.

Macaristan’ın batısındaki Papa Hava Üssü’nde görülen Karayel-SU üste bulunan bir delegasyona gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Macaristan, Savunma ve Kuvvet Geliştirme Programı kapsamında SİHA tedarik etme programı devam ediyor.

Macar kaynaklar KARAYEL-SU’nun henüz tedarik edilmediğini ve tedarik öncesi test faaliyetlerinin icra edildiğini düşünüyor. Pistte görülen KARAYEL-SU’daki elektro optik kamera faydalı yükü Hensoldt şirketinin ARGOS II ürününe benziyor. Vestel tarafından ambargo öncesinde de kullanılan ve kaliteli/başarılı bir ürün olan ARGOS II Kanada’nın ambargo uyguladığı Mx-15 ürününde daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis Haziran ayında "Görüşmeler her anlamda devam ediyor. Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız” açıklamasını yapmıştı.

Macaristan hükûmetinin savunma geliştirmeden sorumlu komisyon üyesi Gáspár Maróth, 2017’den beri insansız hava aracı pazarını takip eden Macaristan’ın bu kapsamda bazı Türk firmaları ile müzakere içinde olduklarını, İHA’ların test edilmesi için uzmanlarını Türkiye’ye gönderdiklerini belirtmişti.

Vestel KARAYEL-SU

Karayel-SU Vestel tarafından Karayel taktik İHA üzerinden keşif, gözetleme ve hedefi imha etme amacıyla üretilmiş taktik silahlı İHA sistemidir. Hava aracı kompozit yapısı üzerinde bulunan alüminyum ağ örgüsü sayesinde, yıldırım koruma özelliğine sahiptir.

Vestel Karayel daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kiralanarak kullanılmıştı. Ardından Suudi Arabistan’a ihraç edilen Vestel Karayel’in ihraç edilmesi halinde Türkiye ikinci kez bir NATO ülkesine SİHA ihraç etmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı
Gündem

Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, sevenler..
Bakan Soylu Berat Albayrak ile çarpışma anına ilişkin konuştu: Allah korusun tekrar yaşanır diye...
Siyaset

Bakan Soylu Berat Albayrak ile çarpışma anına ilişkin konuştu: Allah korusun tekrar yaşanır diye...

Bir törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile çarpışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün yine 29 Ekim vesilesiyle ora..
Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor
Dünya

Bomba rapor sonrası ABD’de F-35 depremi! Ülkeler bir bir vazgeçiyor

S-400 tedariki nedeniyle Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaran ABD'ye kötü haberler gelmeye devam ediyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay