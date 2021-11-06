Türk SİHA'sı Avrupa ülkesinde ortaya çıktı

Macar LHSN.HU haber portalı tarafından paylaşılan görüntülere göre Vestel Savunma tarafından Türkiye’de geliştirilerek üretilen Karayel-SU silahlı insansız hava aracı (SİHA) Macaristan’daki bir askeri üste görüldü.

Macaristan’ın batısındaki Papa Hava Üssü’nde görülen Karayel-SU üste bulunan bir delegasyona gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Macaristan, Savunma ve Kuvvet Geliştirme Programı kapsamında SİHA tedarik etme programı devam ediyor.

Macar kaynaklar KARAYEL-SU’nun henüz tedarik edilmediğini ve tedarik öncesi test faaliyetlerinin icra edildiğini düşünüyor. Pistte görülen KARAYEL-SU’daki elektro optik kamera faydalı yükü Hensoldt şirketinin ARGOS II ürününe benziyor. Vestel tarafından ambargo öncesinde de kullanılan ve kaliteli/başarılı bir ürün olan ARGOS II Kanada’nın ambargo uyguladığı Mx-15 ürününde daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Mátis Haziran ayında "Görüşmeler her anlamda devam ediyor. Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız” açıklamasını yapmıştı.

Macaristan hükûmetinin savunma geliştirmeden sorumlu komisyon üyesi Gáspár Maróth, 2017’den beri insansız hava aracı pazarını takip eden Macaristan’ın bu kapsamda bazı Türk firmaları ile müzakere içinde olduklarını, İHA’ların test edilmesi için uzmanlarını Türkiye’ye gönderdiklerini belirtmişti.

Vestel KARAYEL-SU

Karayel-SU Vestel tarafından Karayel taktik İHA üzerinden keşif, gözetleme ve hedefi imha etme amacıyla üretilmiş taktik silahlı İHA sistemidir. Hava aracı kompozit yapısı üzerinde bulunan alüminyum ağ örgüsü sayesinde, yıldırım koruma özelliğine sahiptir.

Vestel Karayel daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kiralanarak kullanılmıştı. Ardından Suudi Arabistan’a ihraç edilen Vestel Karayel’in ihraç edilmesi halinde Türkiye ikinci kez bir NATO ülkesine SİHA ihraç etmiş olacak.