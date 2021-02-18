Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı

ABD ile Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşmalarına devam eden Rusya, tatbikatlarına hız verdi. Rusya'nın tatbikatlarında övgüler yağdırılan Pantsir dikkat çekti.

2021'e girilmesiyle Karadeniz'de savaş gemisinin üzerinden alçak uçuş yapıldı, dört B-1 bombardıman uçağı havalandı ve Rus ordusu son olarak Türk SİHA'ları karşısında hezimete uğrayan Pantsir'leri Sibirya'da ortaya çıkardı.

Türk SİHA'ları sahadan sildi

Rus ordusunun en ilginç tatbikatı ise, Sibirya'daydı. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) karşısında sahadan silinen Pantsir hava savunma sistemleri test edildi.

Ordu televizyonu Zvezda test alanından muhabirleriyle canlı yayınlar yaptı, tatbikata 500 kadar askerin katıldığını duyurdu. Olay yerinden bildiren muhabir Nadezhda Kotormus, Pantsir-S1'lerin başarısını öve öve bitiremedi.

Muhabir Kotormus, ilk tahminlere göre, düşmanın hafif zırhlı araçlarla ilerleyen iki tugayının yanı sıra iki düzine geleneksel hava aracının yok edildiğini Zvezda izleyicilerine bildirdi.

Habere göre, tatbikatın bir bölümünde hava savunma sistemi Pantsir-S1'ler düşmanın bir askeri konvoy ve bir demiryolu istasyonuna düzenlediği hava saldırısını da geri püskürttü.

Zvezda'nın internet sitesindeki haberin başlığı ise 'Pantsir mürettebatı Sibirya'da düşmanın kurşun yağmurunu bastırdı' oldu, 30 mm uçaksavar silahlarıyla 4 kilometre uzaklıktan ateş açtığı belirtildi.

Rusya Suriye ve Libya'da Türkiye karşıtlarını desteklerken, Şam rejimi ve darbeci Halife Hafter'in elindeki Pantsir'ler Bayraktar TB2'ler tarafından imha edildi.

Dağlık Karabağ savaşında ise Ermenistan'ın elindeki Pantsir hava savunma sistemleri Azerbaycan SİHA'ları tarafından vuruldu ve Bayraktar TB2 açık şekilde savaşın kaderini değiştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar yaptığı tek açıklamada Suriye'de sekiz Pantsir'in yok edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ileri sürmüştü. Moskova son dönemde Belarus'a Pantsir hava savunma sistemi satmaya hazırlanıyor.