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Gündem Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan Türk SİHA'ları ABD'deki Ermeni lobisini harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:43:00 - 2020-11-06 11:45:02
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan Türk SİHA'ları ABD'deki Ermeni lobisini harekete geçirdi.

Ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek işgalci Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken, dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olunca farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı.

Ermeni lobisinden ABD'li şirkete SİHA mektubu

İki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı.

'Satışları durdurun' çağrısı

Amerika Ermeni Milli Komitesi, mektubunda SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi.

ABD'li teknoloji şirketi Garmin ise Ermeni lobisinin iddiası üzerine, Türk yapımı SİHA'lar hakkında inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Kaynak: Yeni Şafak

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Yorumlar

Vatan

Atı alan üsküdarı geçti,cehenneme kadar yolunuz var
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Mutmaine

Garmin navigasyon almayın, aldırmayın
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