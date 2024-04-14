Türk SİHA’larına hava füzesi: Çok konuşulacak Bayraktar kararı: Oyun değiştirici olacak! Sinyali verdi

BAYKAR ve Roketsan, Türk silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) hava hava angajmanı kabiliyeti kazandırılması için çalışmalara devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan SUNGUR Omuzdan Atılan Hava Savunma Sistemi (MANPADS) üzerinden geliştirilen SUNGUR Hava Hava Füzesi, bu kapsamda AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 SİHA’ya entegre edilecek.

Ekim 2022’de BAYKAR ile Roketsan arasında imzalanan anlaşma sonrası resmiyet kazanan ‘SUNGUR Hava Hava Füzesi’ için özel bir salan (hava aracından füzeyi atmayı sağlayan aksam) tasarlanıyor. Öte yandan Roketsan da normalde karadan havaya atılan SUNGUR’un havadan havaya atılması için çeşitli modifikasyonlar gerçekleştiriyor.

SUNGUR Hava Hava Füzesi ile salan ünitesine ait en yeni görsel, SavunmaSanayiST.com tarafından Katar’da gerçekleştirilen DIMDEX Fuarı sırasında elde edildi. SUNGUR Hava Hava Füzesi sayesinde Türkiye’nin, dünyada muharebe sahasında havadan havaya füze kullanan ilk SİHA’ları envanterine katması hedefleniyor. Daha önce ABD tarafından Reaper SİHA’ya entegre AIM-9 Hava Hava Füzesi ile bazı testler gerçekleştirilmiş olsa da bu faaliyetler nihayete ermediği biliniyor.

İHA’lara, seyir füzesi ve helikopterlere karşı etkili.

Son dönemde yaşanan muharebelerde, özellikle kamikaze İHA ve seyir füzelerinin aktif olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Maliyeti 30 ila 50 bin dolar arasında değişen kamikaze İHA’lar ile yapılan saldırılar, İHA’larının boyutlarının küçük ve sayılarının fazla olması nedeniyle hava savunma sistemlerini zor duruma sokuyor.

Öte yandan bahsi geçen 30-50 bin dolarlık İHA’lara karşı ateşlenen hava savunma füzeleri, 1 ila 2.5 milyon dolar birim fiyata sahip. AESA Radar ile teçhiz edilen AKINCI ve Bayraktar TB2 gibi insansız platformların, SUNGUR Hava Hava Füzesi ile kamikaze İHA, seyir füzesi ve helikopter gibi hava hedeflerine karşı çok daha etkili ve ucuz angajman gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor.

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Geliştirme faaliyetleri devam eden SUNGUR Hava Hava Füzesi’nin, çok yakın gelecekte operasyonel hale gelmesi bekleniyor. AKINCI TİHA’ya entegre edilen ASELSAN AESA Radarı ise yakında uçuşlu testlere başlayacak.