Türk SİHA'ları Yunanistan'ı tutuşturdu

Yunanistan'ın gözü Türk savunma sanayisinin üzerinden ayrılmıyor. Türkiye'nin geliştirdiği her teknolojiyi yakından takip eden Yunanistan, bu teknolojiler karşısında çaresiz kalmaktan dert yanıyor.

Yerli ve milli imkanlar ile türünün en iyilerinden biri olan Türk SİHA'ları, Yunanistan'ı çileden çıkarttı. Yunan basını, savaş jetlerine Türk SİHA'larının engellenebilmesi için milyonlarca dolarlık yakıt ve bakım masrafının yapıldığına dikkat çekti.

Karşı koyamıyorlar

Yunan Ta Nea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açıtığına ve bu teknoloji karşısında adeta çaresiz kalınmasına değindi.

Türk SİHA'larının bölgede aktif bir biçimde faaliyet gösterdiğini belirten Yunan basını, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi.

SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

"Yeni bir türde baskı"

Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı.