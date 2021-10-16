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Gündem Türk SİHA'ları PKK'lı hainlerin nefesini kesti: Barınmak imkansız
Gündem

Türk SİHA'ları PKK'lı hainlerin nefesini kesti: Barınmak imkansız

Teslim olan ve yakalanan PKK'lı teröristler eli kanlı terör örgütünün dağılma sürecine girdiğini itiraf etti. Türk SİHA'larının örgüt içinde büyük korkuya neden olduğunu belirten teröristler, kimsenin örgüte katılmak istemediğini ve operasyonlar nedeniyle barınmanın imkansız hale geldiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 14:22:00 - 2021-10-16 14:22:12
Türk SİHA'ları PKK'lı hainlerin nefesini kesti: Barınmak imkansız

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan ve yakalanan teröristlerin itiraflarıyla bugüne kadar deşifre edilmemiş PKK'ya ait çok sayıda mağara ve sığınağın yeri belirlendi. Yapılan operasyonlarla, aralarında uzaktan komutayla patlayıcı taşıma ve istenilen yere bu patlayıcıları bırakabilme özelliği bulunan "drone" ile AT-4 füzesinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları örgütten kaçışları hızlandırdı. Yapılan çalışmalarla bu yıl 161 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmalarıyla E.C. ve H.A.K. isimli teröristlerin, ailelerinin de sürece dahil edilmesiyle örgütten kaçarak teslim olmaları sağlandı. Ayrıca Hakkari kırsalında faaliyet yürüten ve örgütteki baskılara dayanamayan M.Ç'nin kaçacağı bilgisini alan jandarma ekipleri teröristi takip ederek bir kamyonun kasasında saklandığı yerde yakaladı.

Teslim olan ve yakalanan teröristler, ifadelerinde örgütün dağılma sürecine girdiğini, halkın bölgede örgütü istemediği söyledi.

Örgüt içinde korkuya neden olan insansız hava araçlarının hareket kabiliyetini kısıtladığını ifade eden teröristler, kimsenin örgüte katılmak istemediğini, örgüt üst yönetiminin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini ve operasyonlar nedeniyle barınmanın imkansız hale geldiğini anlattı.

Örgütün yeni mağara, sığınak ve silah depoları ortaya çıkarıldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca teslim olan ve yakalanan teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak J-İHA/SİHA desteğiyle Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda bugüne kadar deşifre edilmemiş örgüte ait 80'den fazla sığınak, mağara ve yaşam alanı tespit edildi.

Kırsal bölgelerde gerçekleştirilen 10 operasyonda, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği, zırh delici kabiliyeti bulunan ve Suriye'de PYD/YPG'ye bazı ülkelerce verilen silahlar arasında yer aldığı belirtilen AT-4 tanksavar füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında patlayıcı taşıma özelliği bulunan ve uzaktan kumandayla bu patlayıcıları istenilen yere bırakabilen drone ile Zagros keskin nişancı tüfeği de yer aldı. Böylece, büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlara yönelik terör örgütünce planlanan eylemlerin önüne geçilmiş oldu.

Güvenlik güçlerinin, operasyonlarını "terör örgütünü tam tasfiye etmek" için kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

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