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Türk SİHA'ları Londra'da savunma panelinde tartışılacak
Teknoloji Türk SİHA'ları Londra'da savunma panelinde tartışılacak
Teknoloji

Türk SİHA'ları Londra'da savunma panelinde tartışılacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan savunma panelinde Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar tartışılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:19:00 -
Türk SİHA'ları Londra'da savunma panelinde tartışılacak

Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı, İngiltere'de düzenlenecek çevrim içi panelde tartışılacak.

Düşünce kuruluşları Circle Foundation ve İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nün (RUSI) ortak etkinliği, 28 Mayıs'ta yerel saatle 14.00'te (TSİ 16.00) başlayacak.

Haluk Bayraktar da katılacak

Moderatörlüğünü RUSI Kıdemli Araştırmacısı Ziya Meral’in yapacağı "Türkiye'nin Dronları: Yeteneği, Hedefleri ve Çıkarımları Değerlendirme" başlıklı panele; Baykar Savunma Üst Yöneticisi Haluk Bayraktar, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Üyesi Ulrike Franke, RUSI Yardımcı Araştırmacı Dr. Ash Rossiter ve EDAM düşünce kuruluşu güvenlik ve savunma Araştırma Programı Direktörü Can Kasapoğlu konuşmacı olarak katılacak.

İki ülke arasında işbirliği fırsatı

Panelde, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları programı ile hedefleri, stratejisi ve bölgede yarattığı etkisi tartışılacak.

Ayrıca Türkiye ve İngiltere arasında savunma alanında olası iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

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