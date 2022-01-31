Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar... "Rusya'dan derhal S-500 satın almalıyız"

İHA ve füze üretimi konusunda Türkiye'nin gerisinde olduklarını itiraf eden Yunan basını, Rafale savaş uçaklarının yeterli olmadığını, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi karşısında Rusya'dan S-500 hava savunma sisteminin satın alınmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Yunanistan'ın savunma sanayisindeki eksikliklerini manşete taşıyan Yunan basını, Fransa'dan tedarik edilen Rafale savaş uçaklarının yetersiz olduğunu kaydetti.

Türk İHA'larına karşı S-500 önerisinde bulundular

Türk yerli teknolojilerin yapay zeka yazılımı ile donatıldığını belirten Yunan basını, "Orta menzilli karadan karaya füzeler, karadan havaya, silahlı İHA'lar, Kamikaze İHA'lar, Sürü İHA ve SİDA'lar karşısında Türkiye'nin çok gerisinde kaldık. Bugün bir olası savaşın sonucu büyük ölçüde yukarıda bahsedilen düşük maliyetli uzaktan kumandalı silah sistemlerine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Siyasi irade eksikliği nedeniyle yerli üretime başlanamadığının altını çizen Yunan basını, ABD'nin Yunan çıkarlarına karşı hareket ettiğini bunun da Rus S-500 alınmasını gerekli kıldığını aktardı.

Ayrıca haberde Ukrayna'da yaşanan gelişmelerle siyasi dengelerin Türkiye lehine değişebileceği ifade edildi.

star.com.tr